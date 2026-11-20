Механізм аукціонів на експортні квоти для металобрухту має одразу передбачати мінімальну стартову ціну на рівні €80 за тонну. Інакше Україна ризикує втратити стратегічну сировину, не отримавши від цього бюджетного ефекту.

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Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи пропозиції Мінекономіки щодо проведення відповідних аукціонів.

За його словами, сам принцип відкритих торгів є правильним, однак у запропонованому механізмі немає чітко встановленої стартової ціни. Саме це, на думку Каленкова, створює головний ризик.

"Якщо держава відкриває експорт стратегічної сировини, вона повинна одразу визначити правила, за яких цей експорт приноситиме дохід не лише трейдерам, а й бюджету. Стартова ціна у €80 за тонну має бути встановлена на урядовому рівні, а не залишатися предметом маніпуляцій та "договорняків", – зазначив він.

За розрахунками "Укрметалургпрому", при квоті у 200 тис. тонн стартова ціна €80 за тонну може забезпечити бюджету близько €16 млн. При цьому експорт залишатиметься прибутковим і для трейдерів. Натомість при нульовій стартовій ціні потенційний надприбуток експортерів може сягнути €22,6 млн, тоді як бюджет нічого не отримає від продажу дефіцитної сировини.

"Тут постає просте питання: на чиєму боці в цій ситуації виступає Мінекономіки – на боці держави та бюджету, чи на боці брухтотрейдерів? Саме тому правила мають бути виписані так, щоб жодних подвійних трактувань не залишалося", – переконаний Каленков.

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Він також наголосив, що металобрухт залишається стратегічною сировиною для української металургії, тож максимальні обсяги брухту державних компаній, зокрема "Укрзалізниці", мають залишатися на внутрішньому ринку, адже після відновлення повноцінної роботи металургійні підприємства готові викупляти 90–95% сировини у заготівельників.

Каленков також виступив проти будь-яких окремих правил для державних компаній. На його думку, винятки для окремих учасників створюють ризики схем, нерівної конкуренції та втрат бюджету.

Головні історії дня

Раніше у Європейській Бізнес Асоціації закликали владу зберегти нульову квоту на експорт металобрухту, доки в Україні не буде створено дієвий механізм експортного мита для всіх країн без винятків. В Асоціації вважають, що в умовах війни брухт має розглядатися не просто як експортний товар, а як стратегічна сировина для української металургії.