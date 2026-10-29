Стабільне ядро, гнучкі рішення: Антон Асєєв про баланс технологій у B2B-продукті

Нова технологія може пришвидшити розробку сьогодні, а за кілька років стати дорогою залежністю. Для B2B-платформ, які надовго вбудовуються в бізнес-процеси клієнтів, це особливо чутливе питання. Антон Асєєв, CEO IT-компанії SharksCode, пояснює, чому технологічну основу продукту варто будувати з прицілом на роки, а для експериментів залишати окремий простір.

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Уявімо, що команда знайшла фреймворк, який дозволяє зробити нову функцію вдвічі швидше. Звучить як очевидний вибір. Але для B2B-продукту я ставлю ще одне запитання: що буде з цією функцією через три-п’ять років, коли зміняться вимоги клієнта, обсяг даних і сама команда? Якщо відповідь незрозуміла, виграш одного спринту може обернутися місяцями переробок.

Мені близька аналогія з будинком. У нього є фундамент, від якого залежить уся конструкція, і є частини, які можна змінювати без капітального ремонту. Так само й у програмному продукті: одним рішенням потрібна передбачуваність на роки, іншим – можливість швидко оновлюватися. Найскладніше – провести межу між ними.

Що має витримати роки

До технологічного ядра я відношу те, що безпосередньо впливає на дані, критичну бізнес-логіку та інтеграції із системами клієнта. Помилка тут може зачепити значно більше, ніж одну функцію. Натомість інтерфейс або допоміжний сервіс часто можна оновити із меншими наслідками, якщо між частинами продукту чітко визначені правила взаємодії.

Саме тому зрілість технології важливіша за ефектну презентацію. Я дивлюся на регулярність підтримки, політику оновлень і безпеки, сумісність із потрібними системами та можливість знайти спеціалістів, які працюватимуть із цим стеком через кілька років. Підтримка великої компанії може бути перевагою, але сама по собі не гарантує довгого життя інструменту. Важливіші реальний стан проєкту та його екосистема.

Про масштаб проблеми нагадує звіт Black Duck Open Source Security and Risk Analysis 2026. У досліджених компанією кодових базах лише 7% open source-компонентів використовували найновішу доступну версію. Водночас у 93% проаналізованих кодових баз виявили хоча б один компонент, який не розвивався два роки або довше. Це різні показники: другий не означає, що 93% усіх бібліотек покинуті. Але він добре показує, наскільки легко накопичується технологічний борг.

При цьому не кожне відставання від останньої версії є проблемою. Для корпоративного продукту інколи безпечніше залишатися на версії з довгостроковою підтримкою, ніж негайно переходити на щойно випущену. Ключове питання – чи отримує вона потрібні виправлення і чи має команда зрозумілий план подальших оновлень.

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Нові інструменти – там, де можна відступити

Обережність щодо ядра не означає, що продукт потрібно законсервувати. Навпаки: без експериментів команда ризикує роками підтримувати незручні рішення лише тому, що до них звикли. Але експеримент має бути контрольованим.

Наприклад, нову технологію можна спочатку спробувати на окремому сервісі, який взаємодіє з основною платформою через визначений інтерфейс. Якщо вона не виправдала очікувань, модуль простіше замінити. Якщо ж новинка одразу змінює формат зберігання даних або критичні розрахунки, повернутися назад буде значно складніше.

Перед таким тестом я пропоную домовлятися про три речі: який результат хочемо отримати, як перевіримо його на практиці та як відмовимося від рішення, якщо воно не спрацює. Оцінювати треба не лише швидкість написання коду. Важливі також витрати на підтримку, стабільність після оновлень і те, чи не створює новий інструмент складніших залежностей, ніж ті, які мав замінити.

AI прискорює роботу, але не скасовує перевірку

З AI-асистентами цей баланс став ще помітнішим. Вони можуть допомагати з рутинними завданнями, підготовкою тестів і чернетками коду. Проте швидко отриманий результат не завжди означає, що команда повністю розуміє його залежності та обмеження.

У тому самому дослідженні Black Duck 16% open source-компонентів потребували поглибленого аналізу, оскільки стандартного пошуку за менеджерами пакетів і файлами залежностей було недостатньо. Серед можливих джерел такого коду – скопійовані фрагменти, сторонні компоненти та генерація за допомогою AI. Це не означає, що всі 16% створені штучним інтелектом. Ідеться про сліпу зону перевірок, які бачать лише явно описані залежності.

Тому код, створений за участю AI, має проходити ті самі перевірки якості, безпеки та ліцензійних умов, що й будь-який інший. Швидкість генерації – корисний інструмент, але відповідальність за продукт залишається за командою.

Гнучкість без нескінченних переробок

Для мене хороший технологічний вибір – не той, що виглядає найсучаснішим у день релізу. Він дозволяє продукту змінюватися без необхідності щоразу перебудовувати основу. Критичні частини мають залишатися передбачуваними, а все, що можна безпечно замінити, – відкритим до експериментів. Саме так клієнт отримує стабільну платформу, а команда – свободу розвивати її без нескінченних переробок.