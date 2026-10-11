Собівартість газу змушує підняти цінову "стелю" на ринку електроенергії на 25–30% – ACG Україна

Чинний прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год уже не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Про це заявив керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко.

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За словами Музиченка, для газопоршневих та інших розподілених установок вартість газу напряму визначає собівартість виробленої електроенергії.

"Для розподіленої генерації, для порівняння ПСО газ він складає 17 і 19 тисяч. Це здорожчання газу на жовтень, як правильно сказав попередній спікер, це ще навіть не зима, а ціни на газ ростуть вже. Для розподіленої генерації це підвищення собівартості в середньому на 800-860 гривень на одному мегаваті без ПДВ", – зазначив Музиченко.

За його словами, за таких умов максимальна ціна у 15 000 грн/МВт·год дедалі менше відповідає реальній вартості роботи газової генерації, яка має маневрувати енергосистему у години дефіциту.

"Тому 15 тисяч гранична ціна вона не відповідає реаліям ринку. Підтримую повністю позицію минулих спікерів щодо підняття на 25-30%", – зазначив Музиченко.

Нагадаємо, під час відкритого обговорення схваленого проєкту постанови НКРЕКП про граничні ціни низка експертів та учасників ринку запропонували підвищити прайс-кепи щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку.