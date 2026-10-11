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Собівартість газу змушує підняти цінову "стелю" на ринку електроенергії на 25–30% – ACG Україна

Гліб ІвановГліб Іванов
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Собівартість газу змушує підняти цінову "стелю" на ринку електроенергії на 25–30% – ACG Україна
Максимальна ціна у 15 000 грн/МВт·год не відповідає реаліям ринку

Чинний прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год уже не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Про це заявив керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко.

За словами Музиченка, для газопоршневих та інших розподілених установок вартість газу напряму визначає собівартість виробленої електроенергії.

"Для розподіленої генерації, для порівняння ПСО газ він складає 17 і 19 тисяч. Це здорожчання газу на жовтень, як правильно сказав попередній спікер, це ще навіть не зима, а ціни на газ ростуть вже. Для розподіленої генерації це підвищення собівартості в середньому на 800-860 гривень на одному мегаваті без ПДВ", – зазначив Музиченко.

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За його словами, за таких умов максимальна ціна у 15 000 грн/МВт·год дедалі менше відповідає реальній вартості роботи газової генерації, яка має маневрувати енергосистему у години дефіциту.

"Тому 15 тисяч гранична ціна вона не відповідає реаліям ринку. Підтримую повністю позицію минулих спікерів щодо підняття на 25-30%", – зазначив Музиченко.

Нагадаємо, під час відкритого обговорення схваленого проєкту постанови НКРЕКП про граничні ціни низка експертів та учасників ринку запропонували підвищити прайс-кепи щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку.

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