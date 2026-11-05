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Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги: підсумки зустрічі Корецького і Фіцо у Львові

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
51
Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги: підсумки зустрічі Корецького і Фіцо у Львові
Зустріч посадовців. Джерело: Telegram-канал Сергія Корецького.

У четвер, 5 листопада, Україна та Словаччина домовилися про розширення співпраці одразу за кількома напрямами – від енергетичної безпеки до оборони та європейської інтеграції. За підсумками зустрічі у Львові словацька сторона погодилася передати "Укрзалізниці" три тепловози та надати фінансову допомогу на загальну суму €1 млн.

Про результати зустрічі прем’єр-міністра України та очільника словацького уряду повідомив український прем’єр Корецький під час спільних консультацій урядів двох країн. Інформацію посадовець оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Одним із ключових результатів зустрічі стала домовленість про передачу Україні трьох електровозів для потреб "Укрзалізниці". Їх планують використовувати на залізничній ділянці європейського стандарту на Закарпатті.

"Розраховуємо, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті", – зазначив прем'єр.

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Окремо Словаччина оголосила про пакет фінансової допомоги на загальну суму €1 млн. Із них €500 тисяч спрямують на енергетичні потреби України. За ці гроші придбають 54 генератори, які, як очікується, доставлять до кінця листопада.

Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги: підсумки зустрічі Корецького і Фіцо у Львові

Також Україна розраховує на підтримку Братислави. Джерело: Telegram-канал Сергія Корецького.

Ще €300 тисяч стануть другим внеском Словаччини до Коаліції укриттів цивільного захисту. Решту €200 тисяч направлять на придбання медичного обладнання для українських лікарень.

Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги: підсумки зустрічі Корецького і Фіцо у Львові

Корецький подякував словацькій стороні за підтримку. Джерело: Telegram-канал Сергія Корецького.

Корецький подякував словацькій стороні за підтримку та наголосив на важливості енергетичної допомоги в умовах російських атак на українську інфраструктуру.

Під час консультацій сторони також обговорили реалізацію спільних енергетичних проєктів. Зокрема, планують підписати Рамкову угоду про фінансове співробітництво, яка дасть змогу розпочати проєкти з відновлення енергетики в межах механізму Ukraine Investment Framework. Їхня загальна вартість перевищує €100 млн.

Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги: підсумки зустрічі Корецького і Фіцо у Львові

Зустріч посадовців. Джерело: Telegram-канал Сергія Корецького.

Крім того, Україна та Словаччина працюють над відновленням аварійного постачання електроенергії, будівництвом нових міждержавних енергетичних переходів і розширенням можливостей прикордонної інфраструктури.

На кордоні планують запровадити електронну чергу та спільний контроль, а також збільшити пропускну спроможність переходів для пасажирського і вантажного транспорту.

В оборонній сфері уряди домовилися продовжити співпрацю в межах європейського інструменту SAFE. Також Україна розраховує на підтримку Братислави у відкритті двох переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу.

Ще одним результатом переговорів стало підписання міжурядової угоди про створення двох двомовних навчальних закладів, українсько-англійської гімназії у Словаччині та словацько-англійської гімназії в Україні. Їх планують відкрити вже наступного навчального року.

Корецький пояснив, що цей проєкт має допомогти зберегти зв'язок із українськими дітьми, які через повномасштабну війну перебувають за кордоном.

"Нам надзвичайно важливо підтримувати зв'язок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову", – наголосив він.

Крім того, Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Сторони також обговорили започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону та подальшу співпрацю в межах європейських ініціатив.

Підписана декларація визначає практичні домовленості та заплановані проєкти як спільний план дій для урядових команд. Для їх реалізації Україна та Словаччина продовжать діалог на міжурядовому рівні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Братислава проведе ще одну міжурядову зустріч з Києвом, яка відбудеться 5 листопада у Львові. Паралельно з цим Словаччина завершує підготовку до переговорів з російською стороною.

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