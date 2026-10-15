Скорочення бронювання на критичних підприємствах може створити ризики для стійкості держави, – Фріз

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув запропоновані урядом зміни до системи бронювання військовозобов’язаних. Остаточного тексту відповідної постанови Кабміну наразі немає, а Комітет вказав на необґрунтованість і ризики запланованого скорочення квот для підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Ірина Фріз у Facebook. За її словами, проєкт постанови ще перебуває на погодженні та доопрацюванні, а урядовці не надали депутатам достатніх обґрунтувань для частини запропонованих змін.

Остаточного тексту постанови ще немає

За словами Фріз, під час засідання Комітету представники Міністерства економіки та Міністерства оборони повідомили, що остаточний текст постанови Кабміну щодо зміни системи бронювання ще не сформований.

Документ перебуває на етапі погодження та доопрацювання, а також очікує політичного рішення. Водночас Фріз зазначила, що озвучені в медіа відсоткові показники майбутнього скорочення бронювання, за словами урядовців, не супроводжуються методичними розрахунками та моделюванням можливих наслідків.

Це питання, за її словами, члени Комітету окремо порушили перед представниками Кабміну.

Комітет вказав на ризики для оборонної промисловості

Окремо Фріз наголосила, що Міністерство оборони під час розгляду проєкту постанови висловило зауваження щодо зниження рівня бронювання працівників оборонно-промислового комплексу зі 100% до 85%.

У рішенні Комітету зазначено, що таке зниження квот є необґрунтованим і створює ризики для роботи підприємств ОПК.

Йдеться також про запропоноване зменшення квоти для енергетичних підприємств до 85%, а для підприємств тепло- та водопостачання й інших комунальних служб – до 60%.

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На думку Фріз, такі зміни можуть створити ризики для стабільної роботи підприємств, від яких залежить стійкість країни.

"Маю підкреслити, що запропоноване Урядом зниження квот бронювання до 85% для оборонних та енергетичних підприємств і до 60% для підприємств тепло- та водопостачання й інших комунальних служб створює ризики для стабільної роботи як підприємств оборонної промисловості, так і критичної інфраструктури", – наголосила нардепка.

У Комітеті не отримали пояснень щодо Координаційного центру

Ще одним спірним питанням стало запропоноване створення Координаційного центру, який має бути залучений до організації системи бронювання.

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"Члени Комітету не отримали вичерпних аргументів від урядовців щодо доцільності створення Координаційного центру, його функціоналу та повноважень..

Раніше депутатка вже попереджала, що створення додаткового Координаційного центру може призвести до появи нової бюрократії та корупційних ризиків.

Що пропонує Фріз

За словами депутатки, під час зміни системи бронювання необхідно:

- зберегти 100% бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК та енергетики;

- не зменшувати квоти без належного аналізу наслідків;

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- не створювати додаткових бюрократичних органів і непрозорих механізмів ухвалення рішень;

- забезпечити просту, прозору та цифровізовану процедуру бронювання.

Фріз наголосила, що мобілізаційні потреби держави мають бути збалансовані зі спроможністю оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

"Без людей, які виробляють зброю, відновлюють енергосистему та забезпечують життєдіяльність країни, неможливо гарантувати стійкість держави під час війни", – заявила депутатка.

За її словами, зміни до системи бронювання мають ухвалюватися на підставі галузевого аудиту, аналізу відповідності підприємств критеріям критичності, а також із чіткою відповідальністю за корупційні зловживання під час бронювання.

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Як повідомляв OBOZ.UA, в проєкті нових правил бронювання працівників, розробленому Мінекономік, виявили корупційні ризики. НАЗК виявило три корупціогенні фактори, які стосуються зменшення кількості працівників, яких можна забронювати, відсутності чітких строків і підстав для відмови в наданні підприємствам статусу критично важливих, а також можливості позбавляти їх цього статусу на розсуд чиновників.