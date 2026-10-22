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Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
648
Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні
Шмигаль також доручив прискорити розвиток розподіленої генерації. Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

Впродовж трьох останніх днів російські окупанти завдали близько 60 цілеспрямованих ударів по енергетичній та нафтогазовій інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження у низці областей.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наразі аварійно-відновлювальні бригади працюють над ліквідацією наслідків атак і відновленням пошкоджених об’єктів.

"Провели засідання оновленого Штабу. У фокусі – ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій за трьома ключовими напрямками: електроенергетичні системи, тепло- й водопостачання та електронні комунікації", – зазначив Шмигаль.

Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

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РФ атакувала енергооб’єкти в чотирьох областях України

Він зазначив, що ремонтні бригади відновлюють пошкоджену інфраструктуру в усіх районах, де це дозволяють умови безпеки. Фахівці працюють із підвищеним навантаженням, однак через загрозу нових обстрілів відновлення ускладнюється. Водночас Росія значно посилила інтенсивність атак.

"Починаючи з 19 жовтня, ворог завдав близько 60 цілеспрямованих ударів, що спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури, зокрема у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях", – поінформував міністр.

Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

Ремонтні бригади відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

Шмигаль анонсував посилення захисту енергетики Києва

Шмигаль додав, що російські атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі Києва. Тому наразі опрацьовуються заходи, які мають підвищити стійкість енергосистеми та зменшити наслідки ворожих ударів.

Окремо йшлося про ситуацію на столичних теплоелектроцентралях (ТЕЦ), зокрема масштаби руйнувань і хід відновлювальних робіт. За результати учасники визначили потреби станцій в обладнанні та домовилися пришвидшити його постачання з резервних хабів Міністерства енергетики.

Водночас у Києві та області продовжують будувати захисні споруди на важливих енергетичних об’єктах. Крім того, було узгоджено додаткові заходи для посилення їхнього захисту та фінансування цих робіт.

Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

З 19 жовтня, ворог завдав близько 60 цілеспрямованих ударів. Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

Шмигаль також доручив прискорити розвиток розподіленої генерації, оскільки нинішніх потужностей недостатньо для належної енергетичної стійкості столичного регіону.

"Продовжуємо координувати зусилля, аби оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру й надалі посилювати стійкість української енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

Ремонтні бригади відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

Шмигаль розповів, скільки разів РФ била по критичній інфраструктурі України за три дні

Пост. Джерело: Facebook/Денис Шмигаль

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у четвер, 22 жовтня, в деяких регіонах України знову застосують погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1 до 2 черг, тобто відключати одночасно можуть максимум 25% споживачів (2 черги, по 12,5% кожна).

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