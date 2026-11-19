Sense Bank продовжує проєкт "Сенс для ФОП" та проведе наступну зустріч 26 листопада у Харкові. Цього разу проєкт розширює свою аудиторію: експерти розкажуть про можливості державних грантових програм як для тих, хто лише планує започаткувати власну справу, так і для власників бізнесу.

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Зустріч із підприємцями у Харкові стане третьою в серії "Сенс для ФОП" після заходів у Києві та Львові. До події долучиться Денис Олійник, директор Харківського обласного центру зайнятості, який розповість про умови участі в державній грантовій програмі "Власна справа 2.0", основні етапи отримання фінансування, вимоги до заявників та особливості підготовки бізнес-плану.

Спікерка від Sense Bank – Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ, пояснить роль банку в процесі отримання гранту, зокрема особливості перевірки ділової репутації заявників, а також розповість про фінансові інструменти, які можуть допомогти підприємцям у започаткуванні та розвитку власної справи.

Формат зустрічі передбачає відкритий діалог: учасники зможуть поставити запитання експертам, обговорити власні бізнес-ідеї, отримати практичні рекомендації та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.

Медіапартнер проєкту – КОШТ, практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Дата та час: 26 листопада, початок о 17:00.

Місце: Харків. Інформацію про адресу проведення заходу буде надіслано зареєстрованим учасникам після підтвердження реєстрації.

Участь у події безоплатна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Реєстрація на подію за посиланням

Нагадаємо, "Сенс для ФОП" – це серія практичних заходів Sense Bank про можливості, рішення та інструменти, які можуть бути корисними підприємцям у щоденній роботі та допомагати розвивати власну справу.