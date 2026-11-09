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SCM Ахметова спрямувала понад 15 млрд грн на підтримку ЗСУ та цивільних з початку повномасштабної війни

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
389
SCM Ахметова спрямувала понад 15 млрд грн на підтримку ЗСУ та цивільних з початку повномасштабної війни
Звіт бізнесів. Джерело: SCM Ріната Ахметова

Підприємства System Capital Management (SCM) Ріната Ахметова разом із Фондом Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" з початку повномасштабного вторгнення Росії спрямували на допомогу армії та цивільним понад 15 млрд грн (понад $404 млн), йдеться в повідомленні SCM.

Згідно з ним, основними напрямами допомоги є підтримка Збройних сил України, програми для захисників Маріуполя, їхніх родин і ветеранів, розвиток освіти та спорту, допомога цивільним, відновлення громад, а також адвокаційні проєкти і збереження пам'яті.

Допомогу військовим надають у межах проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Через нього підрозділи сил оборони безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, санітарні автомобілі для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, одяг, аптечки, турнікети, пальне та інше. Зокрема, "Метінвест" розробив і поставив на передову понад 1,2 тис. сталевих бліндажів, на основі яких уже працюють два підземні госпіталі за стандартами НАТО, зазначається в повідомленні.

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Гуманітарну допомогу надають насамперед Фонд Ріната Ахметова та проєкт "Серце Азовсталі". Ключовими напрямами є реабілітація дітей і дорослих, які постраждали від обстрілів, а також облаштування соціального житла для родин переселенців з Маріуполя.Фонд разом із "Серцем Азовсталі" реалізує програму забезпечення житлом захисників Маріуполя з I та II групою інвалідності. До кінця 2026 року кількість наданих квартир сягне щонайменше 450. Загалом на комплексну підтримку гарнізону Маріуполя та їхніх родин Ахметов з моменту запуску проєкту виділив близько 2,2 млрд грн, уточнили в SCM.

Крім того, з початку війни фонд передав цивільним 700 тис. одиниць медикаментів і понад 13 млн продуктових наборів.За даними компанії, інвестиції SCM в Україну з початку повномасштабної війни перевищили $4,3 млрд (168,5 млрд грн), а з моменту заснування групи становлять понад $18 млрд (377 млрд грн). З них понад $1 млрд спрямовано на відновлення активів групи в Україні. Як зазначили в SCM, це дозволяє ДТЕК попри постійні атаки росії виробляти та розподіляти електроенергію для мільйонів споживачів. Енергетики "ДТЕК Мережі" з початку війни повернули світло в понад 64 млн домівок у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Як повідомлялося, SCM – міжнародна інвестиційна компанія, заснована українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

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