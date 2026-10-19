Сайт Держфінмоніторингу ліг: повідомлення про підозрілі операції опинилися під загрозою

Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу), яку очолює скандальний Філіп Пронін, 19 жовтня перестав працювати, а користувачі втратили доступ до електронних сервісів відомства. Зокрема, суб’єкти первинного фінансового моніторингу не можуть зайти до електронних кабінетів, через які передають інформацію про підозрілі фінансові операції. Це сталося через десять днів після того, як з’явилися попередження про ризик зупинки системи через проблеми із забезпеченням резервного живлення.

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Про недоступність сервісів повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, на проблему масово скаржаться користувачі, які мають повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції.

У разі тривалого збою це може ускладнити передавання інформації, отримання запитів від відомства та перевірку даних про осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або міжнародними санкціями.

Під час спроби відкрити сайт користувачі бачать повідомлення про тимчасову недоступність сервера. Разом із сайтом не працюють і розміщені на ньому електронні сервіси, зокрема система обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Причина нинішнього збою офіційно не встановлена. Однак ситуація виникла на тлі попередніх заяв про недостатні запаси пального для генераторів і ризик припинення роботи інформаційної системи.

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Які функції опинилися під загрозою

Недоступність електронних сервісів Держфінмоніторингу створює проблеми для установ і фахівців, які зобов’язані повідомляти про фінансові операції відповідно до законодавства. Зокрема, користувачі не можуть повноцінно:

подавати повідомлення про порогові та підозрілі фінансові операції;

передавати інформацію про замороження активів, відмову від ділових відносин та розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників;

отримувати запити, рішення та іншу кореспонденцію від Держфінмоніторингу;

відстежувати статус переданих повідомлень і працювати з електронними архівами;

перевіряти актуальні переліки осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

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Якщо збій затягнеться, це може спричинити затримки в обміні інформацією та ускладнити своєчасне реагування на підозрілі операції. Водночас наразі немає підтвердження, що повідомлення втрачено або що система повністю зупинилася.

Про що попереджали Держфінмон до чого тут Пронін

Ще 9 жовтня Василевська-Смаглюк попереджала, що Держфінмоніторинг може залишитися без належного резервного живлення під час відключень електроенергії. За її словами, відомство заздалегідь не заклало достатньо коштів на забезпечення безперервної роботи, а наявного дизельного пального, за оцінкою керівника служби Філіпа Проніна, мало вистачити лише на кілька днів.

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Депутатка також заявляла, що робота дизельних генераторів коштує 50-60 тис. грн на добу, а платежі за нову партію пального Казначейство не пропускало. Через це, за її інформацією, під загрозою опинилося функціонування інформаційної системи фінансового моніторингу – ІСФМ.

Через цю систему банки, нотаріуси, бухгалтери, страховики та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу передають повідомлення про порогові й підозрілі операції. Якщо система зупиниться, це може ускладнити не лише подання нових повідомлень, а й подальшу обробку інформації.

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Тоді Пронін заперечив, що відомство планує вимикати ІСФМ. Він заявляв, що система працює безперервно, зокрема у вихідні, а повідомлення від банків, нотаріусів, страховиків та інших учасників фінансового моніторингу надходять і реєструються у звичайному режимі. За його словами, жодне повідомлення не втрачається.

Однак у своїй відповіді керівник Держфінмоніторингу не пояснив, чи достатньо відомство забезпечене пальним для генераторів і як планує підтримувати роботу за тривалих знеструмлень. Тепер, коли електронні сервіси стали недоступними, питання щодо готовності служби до перебоїв у роботі інфраструктури знову актуальне.

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Які претензії до Проніна вже були озвучені раніше

НАБУ під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій за кошти Полтавської ОВА вийшло на схему можливого відмивання коштів через десятки офшорних компаній. Розслідування стосувалося діяльності структур, пов'язаних із Держфінмоніторингом, який на той момент очолював Філіп Пронін. За даними слідства, гроші могли надходити під виглядом оплати товарів і різноманітних послуг, після чого переводитися між пов'язаними компаніями та виводитися на рахунки іноземних структур.

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Під час обшуку у справі правоохоронці вилучили 278 тисяч доларів, понад 3,3 млн грн, а також документи, печатки та реєстраційні папери десятків українських та іноземних компаній. Серед них були 11 українських юросіб, 12 ФОПів і сім іноземних компаній, зареєстрованих, зокрема, на Кіпрі, у Чехії та на Британських Віргінських островах.

Також Державна служба фінансового моніторингу України під керівництвом Філіпа Проніна порушила встановлені терміни підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. Проведення цієї оцінки було зобов’язанням України в межах програми Ukraine Facility, а її невиконання могло поставити під загрозу фінансування у розмірі 67 млн євро.

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Показово, що, за словами нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), розслідування щодо корупції у Полтавській ОВА загадковим чином "співпали" зі значно частішими, ніж до того, закордонними відрядженнями Проніна. Поки детективи НАБУ перебували на Полтавщині, колишній очільник ОВА "пропадав" у Європі. Що, вказував тоді нардеп, практично унеможливлювало його контакти з детективами.

Згодом, щоправда, географія відряджень Проніна значно розширилася: окрім європейських столиць він державним коштом їздив, наприклад, у Мексику та Танзанію, де, окрім профільних заходів відвідував і туристичні об'єкти – поки народні депутати марно чекали його на засіданняк ТСК, де до Проніна накопичилося чимало запитань.

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Загалом за перший рік на посаді Пронін понад 70 днів провів за кордоном. При цьому від’їзди чиновника співпадали по часу з важливими засіданнями тимчасових слідчих комітетів Верховної Ради, або корупційними скандалами за участі його команди. Та й у 2026 роціу робочому кабінеті Пронін з'являвся далеко не щодня: за перші три місяці ледь набралося 27 днів, коли підлеглі його там бачили.

Окрім корупційної історії довкола Полтавської ОВА Пронін "відзначився" під час скандалу довкола операції "Мідас". Очолюваний ним Держфінмоніторинг "аномально довго" не передавав Бюро дані про рух коштів в "оборонці". Через це його викликали на засідання ТСК до Верховної Ради. Зрештою з'ясувалося, що Держфінмоніторинг не побачив порушень у діях бекофісу Тимура Міндіча (або ж, як зазначили у відомстві, не знайшли "жодної підозрілої операції").

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Станом на 10 березня 20206 року у НАБУ констатували, що Фінмоніторинг гальмує розслідування "Мідас". На той момент від початку розслідування детективи Бюро не отримали відповіді на жоден запит.

Через численні скандали, в яких зринало прізвище Проніна, терпець увірвався навіть у частини народних обранців: депутати звернулися з вимогою його відставки. А після спецоперації НАБУ та САП "Карфаген" головаДержфінмоніторингу Філіп Пронін, ймовірно, опинився під загрозою звільнення. На тлі розслідування та кадрових змін у державних органах він фактично зник із публічного поля, що посилило припущення про можливу відставку.

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Тим часом Пронін ігнорує й звернення очільника НКЦПФР Олексія Семенюка. Через повну відсутність зворотного зв'язку керівник Комісії був змушений поскаржитися до фінансового комітету Верховної Ради. Зазначається що системне ігнорування звернень регулятора з боку Держфінмоніторингу відбувалося в період із 2024 року до 17 серпня 2026 року.

За цей час НКЦПФР направила Держфінмону 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Загальна сума цих транзакцій перевищує 222 млрд грн, проте, за даними Комісії, вона досі не отримала відповіді на жодне з них.

Як повідомляв OBOZ.UA, медіа також розкрили, що Держфінмоніторинг міг незаконно оформлювати відстрочки від мобілізації. Схема могла діяти щонайменше з 2025 року.