''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру КиєваБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуКиїв повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтняНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineІлюстрація - відключення світла в УкраїніУкраїнці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіониМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФАМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процес"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процесНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. ФотоНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

"Салтівський м’ясокомбінат" взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
699
"Салтівський м’ясокомбінат" взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі
Український бренд підкорює ринок Європи. Джерело: SMK Group

SMK Group, до складу якої входять Салтівський, Богодухівський та Київський м’ясокомбінати, взяла участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці харчової промисловості "SIAL Paris 2026", яка днями пройшла в Парижі. Компанія презентувала продукцію, яка вже продається у 26 країнах Європи та Великобританії. Для постійних клієнтів був організований фуршет та дегустація продукції, а також укладено контракти з новими партнерами для розширення географії експорту.

''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

SMK Group взяла участь у міжнародній виставці харчової промисловості "SIAL Paris 2026". Джерело: SMK Group

На своїх стендах SMK Group також представила різні зразки м’ясної продукції, зокрема варені та сирокопчені ковбаси, сосиски, українське сало й м’ясні снеки.

''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

На своїх стендах SMK Group представила різні зразки м’ясної продукції. Джерело: SMK Group

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
16,9 т.
Про високі зарплати, відбір людей та інвестиції в розвиток персоналу: чому Philip Morris визнали найкращим роботодавцем
16,9 т.
Про високі зарплати, відбір людей та інвестиції в розвиток персоналу: чому Philip Morris визнали найкращим роботодавцем
Тетяна ДуменковаТетяна Думенкова
8,4 т.
Світ грузне в дизель-кризі. Чому це може обвалити ціни на бензин?
8,4 т.
Світ грузне в дизель-кризі. Чому це може обвалити ціни на бензин?
Роман КостюченкоРоман Костюченко
5,2 т.
Українські обмінники приймають долар за новим курсом: скільки коштує валюта 22 жовтня
5,2 т.
Українські обмінники приймають долар за новим курсом: скільки коштує валюта 22 жовтня
''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

Для постійних клієнтів був організований фуршет та дегустація продукції. Джерело: SMK Group

"Участь у "SIAL Paris" – це передусім можливість безпосередньо представити нашу продукцію міжнародному ринку, почути реакцію споживачів із різними гастрономічними традиціями та встановити контакти з потенційними партнерами. Для нас важливо показати, що українські бренди здатні не лише відповідати високим стандартам якості, а й конкурувати з провідними європейськими та світовими виробниками завдяки власному асортименту, смаковим характеристикам продукції та розумінню потреб споживачів. Продукція наших м'ясокомбінатів вже продається у 26 країнах Європи та Великобританії", – зазначив власник SMK Group Денис Парамонов.

За його словами, участь у виставці не обмежилася презентацією продукції. Представники SMK Group провели сотні зустрічей із партнерами та отримали запити на постачання продукції до ЄС та Великобританії, і вже за низкою пропозицій уклали контракти з європейськими компаніями та мережами.

''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

Представники SMK Group провели сотні зустрічей із партнерами. Джерело: SMK Group

"Відвідувачі з європейських країн високо оцінили наші сирокопчені ковбаси, тоді як гості з азійських країн особливу увагу приділяли традиційному українському салу та м’ясним снекам. Така реакція дає змогу краще розуміти, які продукти можуть мати попит на конкретних ринках, і враховувати ці особливості під час подальшого розвитку експорту", – повідомив директор SMK Distribution Михайло Бондаренко.

Як зазначають в SMK Group, для виробника міжнародна виставка – це не лише майданчик для демонстрації продукції, а й інструмент пошуку нових каналів експорту, адже "SIAL Paris" – одна з найбільших міжнародних B2B-виставок харчової промисловості, яка об’єднує виробників харчування, постачальників технологій та обладнання, ритейлерів, дистриб’юторів, імпортерів, експортерів і представників ресторанного бізнесу. Такий захід проводять лише раз на два роки.

''Салтівський м’ясокомбінат'' взяв участь у найбільшій і найвпливовішій міжнародній виставці в Парижі

Виставка "SIAL Paris 2026". Джерело: SMK Group

Цьогоріч у "SIAL Paris 2026" взяли участь близько 8 тис. експонентів із понад 130 країн світу. Українські виробники загалом були представлені сімома колективними та національними стендами, а також 28 індивідуальними експозиціями, які об’єднали понад 100 експортерів. Така присутність створює додаткові можливості для українського бізнесу презентувати свою продукцію міжнародній аудиторії, налагоджувати ділові контакти та шукати нові напрями розвитку зовнішньої торгівлі.

facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел