Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – Омельченко

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію України"Багатьом людям вирвали серце": Зеленський пояснив, як геноцид проти українців у Бучі вплинув на переговорну позицію УкраїниБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаРосія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родинаСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоСвітоліна після розриву з Монфісом відмовилася виступати та знялася з престижного турніру в ТокіоВолодимир Путін"Вбив тисячі людей": у Британії різко відреагували на слова Віткоффа про "гуманіста" ПутінаТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноТри знаки зодіаку нарешті отримають дуже багатообіцяючий знак надії на майбутнє: усі справи підуть легко й успішноУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиУкраїнець-зрадник "Гоблін", який недооцінював Зеленського, накинувся на президента з образами та безглуздими звинуваченнямиЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниЧисельність населення України знову скоротилася: в Інституті демографії назвали цифри і причиниДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамДядя Жора розсекретив, скільки насправді приносять мільйонні перегляди на YouTube українським артистамСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і післяСолістка гурту KAZKA Заріцька, яка важила 135 кг, показалася в білизні після приголомшливого схуднення. Фото до і після

Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – Омельченко

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
210
Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – Омельченко
Для залучення інвестицій Україні потрібно відмовитися від прайс-кепів. Джерело: Depositphotos

Чинна система граничних цін (прайс-кепів) стримує інвестиції в українську енергетику, оскільки дозволяє регулятору фактично вручну втручатися у ринкове ціноутворення. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних і інфраструктурних програм громадської організації "Український центр економічних і політичних досліджень" імені Олександра Разумкова.

За словами Омельченка, для інвестора така модель створює ризик: вклавши кошти у нову генерацію, він не може бути впевнений, що Регулятор згодом не змінить цінові обмеження.

"У нас же ці прайс-кепи, вони що роблять? Вони відлякують інвесторів від інвестицій в нашу енергосистему, тому що коли ціна регулюється в ручному режимі, ніякий інвестор не піде", – зазначив Омельченко.

Він наголосив, що для залучення інвестицій Україні потрібно одночасно вирішувати проблему боргів, спрощувати регулювання і відмовлятися від моделі, за якої ціноутворення залежить від ручних рішень.

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
11,0 т.
Київ повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтня
11,0 т.
Київ повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтня
Тетяна ДуменковаТетяна Думенкова
9,3 т.
Світ грузне в дизель-кризі. Чому це може обвалити ціни на бензин?
9,3 т.
Світ грузне в дизель-кризі. Чому це може обвалити ціни на бензин?
Дарина ГерцеваДарина Герцева
9,2 т.
Українці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіони
9,2 т.
Українці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіони

"Що я вкладу гроші зараз, а потім якийсь чиновник НКРЕКП візьме і знизить ціну різко, і що всі мої інвестиції накриються", – заявив Омельченко.

За його словами, ця проблема особливо важлива після минулорічного дефіциту електроенергії, який сягав 7 ГВт: енергосистемі потрібні нові потужності, але без прогнозованих ринкових правил приватні інвестиції залучити буде складно.

Раніше Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках, заявив, що ручне регулювання прайс-кепів створює невизначеність для інвесторів і стримує вкладення у нову генерацію.

Схожі теми
ЕнергетикаелектроенергіятарифиціниВолодимир ОмельченкоВолодимир Омельченко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел