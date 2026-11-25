Російські удари по енергетиці, промисловості, залізниці та портовій інфраструктурі вже перетворюються на системну економічну кризу для України. За дев’ять місяців 2026 року майже кожна п’ята велика компанія, що подала фінансову звітність, була збитковою, а найгірша ситуація склалася у металургії, енергетиці та транспорті.

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Про це пише видання IntelliNews.

Із 9 532 компаній із виручкою понад 100 млн грн прибутковими були 7 692, або 81%. Рік тому цей показник становив 85%. Сукупний прибуток зріс лише на 4% – це значно нижче за рівень інфляції. Найбільший збиток серед великих компаній зафіксував "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 49,44 млрд грн. Далі йдуть "Укренерго" зі збитком 18,09 млрд грн та "Укрзалізниця" – 9,71 млрд грн.

Це саме ті три сектори, по яких Росія цього року завдавала найінтенсивніших ударів: металургія, енергетика та залізнична інфраструктура, вказує видання. При цьому найглибша криза – у сталеливарній галузі: після ракетних ударів по доменних печах трьох великих підприємств на початку вересня близько 90% українських сталеплавильних потужностей опинилися в простої, а виплавка сталі впала на 78,5% у річному вимірі – до 131 тис. тонн.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" із 11 жовтня перейшов у режим холодної консервації й, за наведеними даними, залишатиметься в ньому до завершення війни. Метінвест планує лише поступове відновлення "Запоріжсталі" та "Каметсталі" після того, як по підприємствах за три місяці було випущено 27 балістичних ракет.

"Галузь, яка ще торік забезпечувала понад 7% ВВП, із експортного двигуна перетворилася на джерело дефіциту на внутрішньому ринку. Будівельному сектору вже не вистачає близько 200 тис. тонн прокату на місяць. Криза металургії накладається на проблеми в інших секторах. За дев’ять місяців вантажні залізничні перевезення скоротилися на 18,6%, а дефіцит локомотивів та вагонів погіршує логістику", – пише видання.

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У зовнішній торгівлі ситуація також різко погіршилася. Експорт товарів у III кварталі впав на 13% рік до року, а торговельний дефіцит у вересні досяг рекордних $7 млрд. За прогнозом Raiffeisen Research, за підсумками року дефіцит торгівлі може сягнути $67 млрд проти $47 млрд у 2025-му.

Уряд уже переглянув прогноз експорту товарів і послуг: замість очікуваного зростання на 3,1% тепер прогнозується падіння на 1,9% – до $52,9 млрд. Паралельно погіршується і бюджетна ситуація: за січень–вересень доходи загального фонду держбюджету відстали від плану на 231,3 млрд грн, або на 8,5%.

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"На цьому тлі Україна потребуватиме близько $52,6 млрд зовнішнього фінансування у 2027 році, причому наразі підтверджено лише трохи більше $20 млрд. Економіка вже перейшла від слабкого зростання до скорочення. У III кварталі ВВП впав на 0,7% рік до року, а уряд знизив прогноз зростання на 2026 рік із 1,6% до 0,1%. На 2027-й прогноз також погіршено – з 1,3% до 0,4%. Raiffeisen Research очікує ще гірший сценарій – падіння ВВП на 0,6% у 2026 році", – зауважили у виданні.

Таким чином, російські удари вже б’ють не лише по окремих заводах чи електростанціях. Вони одночасно скорочують виробництво, експорт, вантажні перевезення, прибутки компаній і податкову базу – тобто саме ті джерела, з яких Україна фінансує оборону та утримує економіку під час війни.