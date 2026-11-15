Росія атакувала автосалони Mercedes-Benz в Одесі і Volkswagen під Києвом: що відомо

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинилися автомобільні центри Mercedes-Benz в Одесі та Volkswagen "Порше Захід" у Київській області.

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Про наслідки російського обстрілу Одещини повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. За його словами, пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах Одеської області та в самій Одесі. Зруйновано будівлю автомобільного центру та складські приміщення, серед яких – призначені для зберігання зерна.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, зайнялися автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Водночас місцевий Telegram-канал Одеса INFO з посиланням на жителів міста повідомив про влучання в автосалон Mercedes-Benz, де виникла масштабна пожежа.

Тим часом на Київщині постраждав дилерський центр Volkswagen "Порше Захід". Через пошкодження, отримані під час нічної атаки, він тимчасово не працює.

У компанії повідомили, що вся команда залишилася цілою та перебуває в безпеці. Працівники вже взялися за ліквідацію пошкоджень.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у ніч проти 15 листопада Росія запустила по Україні 132 ударні безпілотники різних типів, зокрема 78 реактивних "Шахедів". Сили протиповітряної оборони знешкодили 106 ворожих БпЛА.

Того ж ранку на Одещині російські війська завдали удару по об'єкту ДТЕК "Одеські електромережі" на півночі області. Через пошкодження енергетичної інфраструктури майже 50 тисяч мешканців залишилися без світла. Енергетики розпочали ремонтні роботи.

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Ми також повідомляли, що уночі 15 листопада російські війська атакували Чорноморськ на Одещині. Унаслідок удару постраждали щонайменше шестеро людей. Також були пошкоджені енергетична інфраструктура, чотириповерхова адміністративна будівля, приватні автомобілі та сусідні житлові будинки.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, вибухова хвиля й уламки пошкодили газову трубу, вибили вікна та понівечили фасади будинків. В одній із квартир опинився заблокований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.