Рахунок пішов на мільярди євро: підраховано перші збитки бізнесу через погроми у Франції

У Франції під час масових заворушень мародери грабували магазини люксових брендів Louis Vuitton, Hermès, Kenzo та інших ритейлерів. За попередніми оцінками, постраждали щонайменше 3000 підприємств, а страхові збитки бізнесів можуть становити від 1 до 1,2 млрд євро.

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Уряд Франції тим часом домовляється з онлайн-платформами, аби ті блокували оголошень із викраденими з магазинів товарами. Про це пише Financial Times.

Наслідки мародерства

У Парижі учасники заворушень намагалися проникнути до бутика Louis Vuitton на площі Вандом, використовуючи дорожнє огородження як таран. Вітрини витримали удар, однак інші магазини зазнали пошкоджень.

На вулиці Руаяль розбили вітрини Ralph Lauren і пограбували бутик Kenzo. Серед інших постраждалих бізнесів у столиці – магазини Burberry та ювелірного бренду Graff. Також у Парижі невідомі розмалювали салон Tesla політичними гаслами.

У Марселі пограбували магазини Louis Vuitton і Hermès. У різних містах Франції нападів зазнали магазини спортивного одягу JD Sports, близько 20 магазинів косметичної мережі Sephora та магазин Apple у Ліллі.

Французька влада намагається запобігти перепродажу викрадених товарів в інтернеті. Так, 19 жовтня в уряді провели зустріч із представниками платформ Vinted, Amazon, eBay, Meta та TikTok, щоб обговорити видалення підозрілих оголошень та ідентифікацію продавців.

Деякі люксові товари мають унікальні серійні номери або мікрочипи, які можуть допомогти встановити їхнє походження. Vinted заявила, що від початку заворушень оперативно виявляє та видаляє оголошення, які можуть стосуватися викрадених товарів, і посилила перевірку підозрілих пропозицій.

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За оцінкою Morningstar, страхові збитки можуть становити 1-1,2 млрд євро. Це вже перевищує 730 млн євро збитків, яких бізнес зазнав унаслідок заворушень у Франції 2023 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, 18 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон екстрено звернувся до нації на тлі протестів у країні, зокрема у Парижі. Він наголосив, що "безкарності не буде" і до всіх мародерів будуть застосовані жорстокі заходи.

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