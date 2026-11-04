П'ять атак балістикою, зупинка портів і квоти ЄС: "Запоріжсталь" пішла у збиток на 2,3 млрд грн

"Запоріжсталь" за січень–вересень 2026 року отримала чистий збиток 2,31 млрд грн проти 1,89 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Погіршення фінансових результатів відбувається на тлі серії російських балістичних атак по комбінату, проблем із морською логістикою, енергетичних ризиків і посилення торговельних обмежень ЄС.

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Лише у третьому кварталі збиток підприємства становив 1,25 млрд грн. Дохід від звичайної діяльності за дев'ять місяців знизився на 8,3%, до 49,16 млрд грн.

Одним із ключових факторів для підприємства стала різка ескалація російських атак. У серпні–жовтні "Запоріжсталь" пережила п'ять балістичних атак – 11 і 27 серпня, 12 і 17 вересня та 17 жовтня. Загалом за цей період по підприємству було випущено 23 балістичні ракети. Після удару 11 серпня виробничий комплекс був повністю зупинений.

Під час атаки 27 серпня п'ять ракет влучили в обладнання доменного цеху, енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства. У наступні тижні удари продовжилися, пошкоджуючи виробниче обладнання, інженерні й залізничні мережі.

У проміжному звіті "Запоріжсталі" серед ключових ризиків також названо обмеження судноплавства у Чорному морі. Через проблеми з портами підприємство змушене використовувати мультимодальні маршрути, що підвищує логістичні витрати та подовжує строки виконання контрактів.

Додатковим ризиком залишається перевантаження західних прикордонних переходів. Це може ускладнювати як імпорт сировини, так і експорт готової продукції.

Ще один критичний фактор – енергопостачання. Виробничий процес комбінату напряму залежить від стабільної електроенергії, тому значні перебої можуть змусити підприємство працювати лише на знижених обсягах.

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На фінансові перспективи тиснуть і нові правила ЄС. З 1 липня 2026 року набрали чинності жорсткіші обмеження на імпорт окремих видів сталевої продукції до Євросоюзу. Окремим ризиком підприємство називає CBAM, який поступово збільшує фінансові та адміністративні витрати для постачальників сталі на європейський ринок.

Таким чином, погіршення результатів "Запоріжсталі" відбувається одночасно на кількох напрямках: підприємство зазнало п'яти балістичних атак, втратило стабільну морську логістику, виживає в умовах енергетичних ризиків і стикається з новими торговельними бар'єрами на головному для української металургії ринку ЄС.

Головні історії дня

Для порівняння, у 2025 році "Запоріжсталь" збільшила чистий прибуток удвічі – до 1,76 млрд грн. Уже за дев'ять місяців 2026-го цей результат змінився збитком понад 2,3 млрд грн.