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Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію – "Метінвест"

Марія ШевчукМарія Шевчук
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Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію – "Метінвест"
Існує ризик поширення нових обмежень і на українських виробників. Джерело: Sean Gallup/Getty Images

Відновлення української металургії потребуватиме не лише ремонту зруйнованих підприємств, а й залучення європейського фінансування, технологій та створення спільних промислових кластерів з ЄС.

Про це розповів керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз під час Експортного форуму "Української правди". 

За його словами, галузь зараз перебуває під одночасним тиском російських атак, блокади чорноморських портів та торговельних обмежень ЄС. Через проблеми з морською логістикою Європейський Союз фактично залишився головним ринком для експорту української руди та металопродукції. Тому українські виробники потребують пом’якшення квот і механізму CBAM.

"У нас не працюють порти, підприємства зазнають ударів. Єдиний шлях експортувати хоча б щось, руду чи металопрокат, це Європа. Тож не варто застосовувати до нас такі самі обмеження, як до всіх інших", – зауважив він.

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За словами Водовіза, ситуацію ускладнює те, що українські підприємства одночасно мають фінансувати відновлення після російських атак і вкладати кошти у декарбонізацію відповідно до вимог ЄС. При тому, що у 2022–2025 роках Євросоюз виділив €9 млрд десяти найбільшим металургійним підприємствам на адаптацію до вимог щодо викидів CO₂.

"Тепер від нас вимагають того самого. Але ми маємо спочатку відбудувати підприємства, а потім ще знайти кошти на декарбонізацію. Тому ми вже перебуваємо в нерівних умовах", – зазначив Водовіз.

Окремим викликом залишається втрата виробничих потужностей, адже внаслідок російських атак в Україні вже зруйновано близько 60% сталеливарних потужностей. Ще одна проблема – відтік кваліфікованих працівників із прифронтових міст, без яких перезапустити виробництво буде проблемою. "Ми зможемо відновити виробництво, якщо відбудуємо підприємства й знайдемо людей", – наголосив він.

Одним із механізмів відновлення Водовіз назвав створення спільних промислових кластерів України та ЄС. Вони, за його словами, можуть допомогти залучати інвестиції, технології та інтегрувати українські підприємства в європейські виробничі ланцюги.

"Нам потрібно якнайшвидше рухатися до створення кластерів, яких вимагає ЄС, і працювати з європейськими партнерами над узгодженням законодавства", – сказав він.

Водночас Водовіз зауважив, що євроінтеграція для промисловості – це не лише нові правила й обмеження, а й можливість отримати доступ до дешевшого фінансування, сучасних технологій та великого європейського ринку. Для відновлення галузі потрібен комплексний підхід: відбудова підприємств, збереження людей, доступ до ринку ЄС та спільні інвестиційні механізми з європейськими партнерами.

Як відомо, через СВАМ та квоти ЄС Україна може втратити понад $1 млрд до кінця року. За оцінками GMK Center, $850 млн–$1 млрд валютної виручки ми втратимо через нові квоти ЄС, ще $400–450 млн – втрата експорту через дію механізму європейського екомита.

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митаметалургіяЄвропейський Союз (ЄС)
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