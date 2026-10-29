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Програма лояльності та зручний цифровий сервіс: які переваги кредитки О.Картка від Ідея Банку

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
373
Програма лояльності та зручний цифровий сервіс: які переваги кредитки О.Картка від Ідея Банку
Окремою перевагою кредитної картки від Ідея Банку є програма лояльності О.Картки. Джерело: Ідея Банк

Станом на 1 жовтня 2026 року в Ідея Банку діє близько 465 тис. кредитних карток. Ключовим кредитним продуктом банку є О.Картка, яка передбачає індивідуальне встановлення кредитного ліміту для кожного клієнта.

Максимальний ліміт сягає до 500 тис. грн, строк кредитування – 12 місяців із можливістю автоматичної пролонгації. Номінальна процентна ставка становить 39,6% або 72% річних, а реальна річна процентна ставка – 47,11% або 81,37% відповідно. Конкретні умови кредитування визначаються індивідуально за результатами оцінювання кредитоспроможності клієнта. Детальна інформація про істотні характеристики кредитного продукту доступна на офіційному сайті банку.

"Клієнти дедалі активніше використовують кредитні картки для безготівкових розрахунків, поєднуючи можливість користуватися кредитними коштами з додатковими перевагами карткового продукту. За кредитними картками Ідея Банку загальний встановлений кредитний ліміт становить близько 6,7 млрд грн", – повідомив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

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О.Картка поєднує кілька важливих переваг: кредитний ліміт – до 500 тис. грн, пільговий період – до 92 днів, індивідуальні умови кредитування та можливість керувати карткою через мобільний застосунок O.Bank.

Окремою перевагою кредитної картки від Ідея Банку є програма лояльності О.Картки: можливість самостійно обирати доступні категорії витрат і отримувати кешбек за покупки. Відповідно до умов програми, за розрахунки кредитними коштами в окремих категоріях передбачено кешбек до 50%. Тобто наразі О.Картка поєднує кредитний ресурс, цифровий сервіс і програму лояльності в одному щоденному платіжному інструменті. В оновленій програмі лояльності О.Картки клієнт може самостійно обирати дві доступні категорії витрат на місяць, за якими отримуватиме кешбек. Серед категорій – транспорт, кафе та ресторани, медицина, краса, одяг і взуття, АЗС, продукти та інші повсякденні витрати. Особливість програми полягає в тому, що за розрахунки кредитними коштами передбачено кешбек до 50% у визначених категоріях та відповідно до умов програми. Для клієнта це можливість отримувати додаткову винагороду за звичні щоденні витрати.

Отримати детальну інформацію про кредитку О.Картка та способи її оформлення можна за посиланням.

Нагадаємо, станом на початок серпня 2026 року вже понад 512 тисяч клієнтів Ідея Банку зареєструвалися та завантажили на смартфон застосунок O.Bank. Порівняно з початком 2024 року кількість користувачів застосунку зросла у 3,5 рази.

Винагорода за програмою лояльності оподатковується відповідно до чинного законодавства України. Під час виведення бонусів банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори, після чого сума, за вирахуванням податків, зараховується на обраний клієнтом рахунок. Детальні умови програми кешбеку доступні за посиланням.

АТ "Ідея Банк". Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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