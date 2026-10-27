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Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак, – Трохимець

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак, – Трохимець
Експорт газу, який у конкретний момент не потрібен внутрішньому ринку. Джерело: ОГТСУ

Контрольований експорт газу, який у конкретний момент не потрібен внутрішньому ринку, може дати українським видобувникам додаткові кошти на ремонти пошкоджених російськими атаками об’єктів та підтримання власного видобутку.

Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець

За його словами, у випадку газу доцільно застосовувати схожу логіку, що й на ринку електроенергії: якщо частина виробленого ресурсу наразі не потрібна українським споживачам, її можна продати за кордон.

"Звичайно, якщо є така можливість, то, по аналогії з електричною енергією, певний обсяг видобутого газу, який в даний момент не потрібен для споживання всередині країни, можна експортувати, то потрібно це робити по одній простій причині: тому що ворог б'є не тільки по електричним потужностям, він б'є також і по потужностям газовидобутку", – зазначив Трохимець.

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Російські удари створюють для видобувних компаній додаткові витрати на відновлення пошкоджених потужностей. Водночас можливості отримати необхідний фінансовий ресурс лише на внутрішньому ринку зараз обмежені

"І в цьому випадку газовидобувним компаніям також потрібні кошти для того, щоб здійснювати ремонти і продовжувати видобуток газу. На внутрішньому ринку зараз навряд чи ці гроші заробиш", – наголосив він.Тому продаж обмеженої частини ресурсу за кордон, за словами Трохимця, може забезпечити компаніям обігові кошти, необхідні для збереження роботи галузі.

"І тому продаж газу за кордон, певної його кількості, для того, щоб ці обігові кошти з'явилися і далі можна було продовжувати діяльність з видобутку газу, на мою думку, потрібні", – підсумував Трохимець.

Раніше аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо зазначав, що дозволені для експорту обсяги є невеликими порівняно зі споживанням України. За його оцінкою, йдеться орієнтовно про 50 млн кубометрів на місяць, а навіть 100 млн кубометрів експорту за два місяці – менше, ніж один день пікового споживання газу під час опалювального сезону.

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