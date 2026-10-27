Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак, – Трохимець

Контрольований експорт газу, який у конкретний момент не потрібен внутрішньому ринку, може дати українським видобувникам додаткові кошти на ремонти пошкоджених російськими атаками об’єктів та підтримання власного видобутку.

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Про це заявив віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець

За його словами, у випадку газу доцільно застосовувати схожу логіку, що й на ринку електроенергії: якщо частина виробленого ресурсу наразі не потрібна українським споживачам, її можна продати за кордон.

"Звичайно, якщо є така можливість, то, по аналогії з електричною енергією, певний обсяг видобутого газу, який в даний момент не потрібен для споживання всередині країни, можна експортувати, то потрібно це робити по одній простій причині: тому що ворог б'є не тільки по електричним потужностям, він б'є також і по потужностям газовидобутку", – зазначив Трохимець.

Російські удари створюють для видобувних компаній додаткові витрати на відновлення пошкоджених потужностей. Водночас можливості отримати необхідний фінансовий ресурс лише на внутрішньому ринку зараз обмежені

"І в цьому випадку газовидобувним компаніям також потрібні кошти для того, щоб здійснювати ремонти і продовжувати видобуток газу. На внутрішньому ринку зараз навряд чи ці гроші заробиш", – наголосив він.Тому продаж обмеженої частини ресурсу за кордон, за словами Трохимця, може забезпечити компаніям обігові кошти, необхідні для збереження роботи галузі.

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"І тому продаж газу за кордон, певної його кількості, для того, щоб ці обігові кошти з'явилися і далі можна було продовжувати діяльність з видобутку газу, на мою думку, потрібні", – підсумував Трохимець.

Раніше аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо зазначав, що дозволені для експорту обсяги є невеликими порівняно зі споживанням України. За його оцінкою, йдеться орієнтовно про 50 млн кубометрів на місяць, а навіть 100 млн кубометрів експорту за два місяці – менше, ніж один день пікового споживання газу під час опалювального сезону.

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