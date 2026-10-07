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Президент Нафтогазової асоціації України оцінив перспективи виникнення дефіциту пального

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Президент Нафтогазової асоціації України оцінив перспективи виникнення дефіциту пального
Ярослав Старовойтенко, президент Нафтогазової асоціації України. Джерело: «Економічна правда»

Попри світову паливну кризу в Україну стабільно постачається пальне, дефіциту не буде, найбільші оператори АЗК стримують ціни та будують інженерний захист на заправках, щоб захистити людей від ворожих обстрілів.

Про це розповів в інтерв’ю "Економічній правді" Ярослав Старовойтенко, президент Нафтогазової асоціації України, яка об’єднує найбільші мережі АЗК.

"Ми більш гнучкі, адже ми 5-ий рік живемо в умовах війни, а Європа тільки чує про неї. Коли з 2022 року нам почали вибивати нафтобази, українські компанії почали шукати можливості працювати далі. Зокрема, оптимізують логістику, диверсифікують джерела постачання. До нас їде пальне не тільки з Європи, а й з Америки, зі Сходу та Середземномор’я. Тому в Україні є достатній запас нафтопродуктів, ритмічність постачання, налагоджена комунікація з "Укрзалізницею", урядом. Усі контракти забезпечені повністю – і для кінцевого споживача, і для промисловості, і, в першу чергу, для військових", – наголосив президент НАУ.

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Президент Нафтогазової асоціації України оцінив перспективи виникнення дефіциту пального

В Україну стабільно постачається пальне, дефіциту не буде. Джерело: Freepik

Він зазначив, що причиною різкого зростання цін на пальне по всьому світу став конфлікт США та Ірану, це напряму впливає і на Україну, бо ми закуповуємо нафтопродукти по світових котируваннях.

"Після того, як у 2022 році ворог знищив усі наші НПЗ, Україна купує пальне за кордоном за світовими цінами. І коли в лютому цього року розпочалася війна між США та Іраном, світовий ринок зазнав потужного енергетичного шоку, котирування на бензин та дизель стрімко пішли вгору. Тобто ціни на українських АЗС сьогодні штовхає вгору війна між США та Іраном, а не наші удари по російських НПЗ", – розповів президент НАУ.

Також він розповів, що зараз українські оператори АЗК сфокусовані на інженерному захисті заправок від російських обстрілів.

"Зараз усі мережі АЗС впроваджують додатковий інженерний захист на заправках. Крім того, компанії закуповують і встановлюють мобільні укриття, щоб під час тривоги там могли укритися працівники і відвідувачі. Всі ці роботи відбуваються за рахунок компаній – операторів АЗС. В ціну пального витрати не закладаються. Ми разом із урядом працюємо над тим, щоб на АЗС було безпечно і завжди можна було заправитися за прийнятною ціною", – розповів Ярослав Старовойтенко.

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