Прайс-кепи на рівні 18 000 грн дадуть енергосистемі більше можливостей у години дефіциту – ВЕА

Максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії варто встановити на рівні 18 000 грн/МВт·год, щоб цінові обмеження не заважали залучати маневрову генерацію та імпорт у години дефіциту.

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Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської енергетичної асамблеї до НКРЕКП.

У ВЕА наголошують, що чинна цінова "стеля" вже впливає на роботу балансуючого ринку. У першій декаді вересня ціна балансуючої електроенергії у значній кількості годин доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год.

"У години дефіциту необхідно мати можливість залучати теплову, газову, гідрогенерацію, системи накопичення та інші маневрові потужності без ситуації, коли регуляторна цінова межа робить їхню роботу економічно недоцільною", – зазначається у зверненні.

Окремо в Асамблеї звертають увагу на газопоршневі, газотурбінні та когенераційні установки. Їхня собівартість значною мірою залежить від ціни газу, тому занизькі прайс-кепи можуть одночасно обмежувати роботу такої генерації та стримувати появу нових розподілених потужностей.

"Ураховуючи зазначене, ВЕА пропонує НКРЕКП встановити максимальний рівень граничних цін на організованих сегментах ринку електричної енергії на рівні 18 000 грн/МВт·год", – йдеться у листі.

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У ВЕА вважають, що такий рівень дасть більше можливостей для роботи газової та іншої маневрової генерації, залучення додаткових потужностей і зменшить ризик того, що прайс-кеп стане штучним бар’єром для ресурсу, доступного енергосистемі.

Раніше Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках, заявив, що через низькі граничні ціни Україна може недоотримувати імпорт електроенергії з Європи навіть за наявності технічної можливості його завести. За його словами, минулої зими вже була ситуація, коли європейська ціна була вищою за штучно стримувану українську, через що імпорт не надходив у необхідному обсязі.

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