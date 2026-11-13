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Прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії у вечірні години, – Закревський

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
279
Прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії у вечірні години, – Закревський
Держава має припинити накопичення нових боргів. Джерело: DepositPhotos.com

Імпорт електроенергії стає особливо важливим у вечірні години, коли скорочується виробництво сонячної генерації, однак можливість його залучення залежить у тому числі від встановлених на українському ринку прайс-кепів.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

За його словами, влітку та на початку осені значні обсяги сонячної генерації дозволяли Україні експортувати електроенергію вдень. Із жовтня ситуація почала змінюватися: після заходу сонця виникла потреба в імпорті для покриття вечірнього споживання.

"Почався імпорт ввечері, тому що сонце заходить, починає не вистачати і ми потрохи імпортували електроенергію, якщо це дозволяли прайс-кепи і економічна ситуація в Україні", – зазначив Закревський.

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Таким чином, у періоди скорочення внутрішньої генерації наявність технічної можливості імпорту сама по собі не гарантує надходження електроенергії: значення має й те, чи дозволяють українські цінові обмеження здійснити таку поставку.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год. У ФРУПЕК наголошували, що в опалювальний сезон цінові обмеження мають залишати достатні економічні умови для роботи доступної генерації, маневрових потужностей та їхнього відновлення після пошкоджень.

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