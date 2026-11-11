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Підвищення тарифів і призупинення 5G: Кущ розповів про ризики євроінтеграційних вимог

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
516
Підвищення тарифів і призупинення 5G: Кущ розповів про ризики євроінтеграційних вимог
Прапори України і ЄС. Ілюстративне фото. Джерело: European Commission

Переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу дає старт важливим цифровим реформам, але водночас створює серйозні ризики для вітчизняної економіки. Наразі Брюссель наполягає на впровадженні спеціального набору правил кібербезпеки для мереж 5G. Ці стандарти передбачають вилучення та повну заміну обладнання від постачальників високого ризику.

Про це у своєму блозі написав економіст Олексій Кущ.

За його словами, примусовий демонтаж торкнеться мобільних мереж, оптоволоконних ліній і супутникового зв'язку. Для України це означає втрату значної частини робочої інфраструктури безпосередньо під час війни, постійних обстрілів та енергетичної кризи.

"Прямі витрати європейських операторів на заміну мобільного обладнання оцінюються Китайською торговою палатою в Євросоюзі в 56 млрд євро. Важливо, що ЄС не надає централізованого фінансування або компенсації операторам за заміну старого обладнання", – підкреслив економіст.

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Олексій Кущ зазначає, що в українських реаліях такі вимоги можуть створити кілька критичних проблем. По-перше, оператори змушені будуть перекласти ці витрати на звичайних людей і бізнес, що призведе до суттєвого підвищення тарифів на мобільний зв'язок та інтернет. По-друге, компанії вилучать кошти з програм розвитку, тож розширення покриття 4G та 5G у селах призупиниться. По-третє, у компаній просто не залишиться грошей на купівлю генераторів, акумуляторів і відновлення мереж після російських ударів. Усе це спричинить потужний удар по зв'язку, який зараз забезпечує роботу всієї країни.

"Тому в межах переговорів український уряд має відстоювати економічно зважену позицію. У будь-якому разі вимоги щодо 5G Cybersecurity Toolbox Україна зможе виконати лише після війни та з певним часовим лагом", – зазначив експерт.

Він підкреслив, що українським урядовцям на переговорах потрібно захищати власні інтереси. Помилки чи надто квапливі рішення можновладців уже призводили до втрати частини експорту на європейських ринках, тож зараз уряд не має права повторити подібний сценарій у телеком-галузі.

"Це не означає, що процес євроінтеграції слід зупинити. Це означає, що до обговорення будь-яких адміністративних приписів нашим чиновникам потрібно підходити не механічно, а з урахуванням сьогоденних реалій. Поки йде війна, на кону стоїть виживання населення та бізнесу", – підсумував Олексій Кущ.

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