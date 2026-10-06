Під загрозою експорт зерна та залізної руди: через атаки РФ Україна шукає в Європі додаткові локомотиви

Україна зіткнулася з критичним дефіцитом резервних локомотивів через російські удари по залізничній інфраструктурі. Через нестачу техніки під загрозою опинилися перевезення основних експортних вантажів – зерна та залізної руди. Тому Київ веде переговори з країнами Європейського Союзу про можливе надання додаткових локомотивів.

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Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Financial Times. За його словами, Україна майже вичерпала запас резервної залізничної техніки.

Україна шукає локомотиви в Європі

За словами Висоцького, Київ звертається до європейських країн, які мають залізничну інфраструктуру з аналогічною шириною колії. Україна шукає додаткові локомотиви, які можна буде використовувати для підтримки експортної логістики.

Потреба в резервній техніці зросла через систематичні російські атаки на залізничну інфраструктуру. Втрата локомотивів безпосередньо впливає на здатність доставляти вантажі до портів і далі відправляти їх на зовнішні ринки.

Виконавчий директор компанії ТІС Микита Грубов повідомив Financial Times, що лише в районі термінала компанії в порту "Південний" через російські атаки було втрачено три локомотиви.

"Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики", – сказав він.

Портам недостатньо відновити роботу

Видання зазначає, що навіть відновлення роботи українських чорноморських портів саме по собі не усуває логістичної проблеми, якщо залізничні перевезення не можуть забезпечити доставку вантажів безпосередньо до причалів, експортні потужності портів залишаються обмеженими.

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Особливо важливою залізниця є для транспортування великих обсягів зерна та залізної руди, які належать до ключових експортних товарів України.

Останніми тижнями Росія суттєво активізувала цілеспрямовані удари по потягах, які перевозять українські експортні вантажі. Йдеться, зокрема, про зерно та залізну руду.

Таким чином, російські удари створюють додаткову проблему для українського експорту не лише через безпосередні пошкодження портової та залізничної інфраструктури, а й через втрату локомотивів, необхідних для доставки вантажів до морських терміналів.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

Нещодавно російські терористи атакували потяг сполученням "Київ-Миколаїв". Завдяки своєчасному попередженню та діям залізничної бригади пасажирів встигли евакуювати.

9 вересня Росія вдарила дроном по потягу на Харківщині. Постраждали щонайменше восьмеро людей.

12 вересня Росія атакувала дронами північ України. Внаслідок атаки у Луцьку та Фастові постраждали потяги, на Житомирщині загинули люди.

А 13 вересня росіяни вдарили по пасажирському поїзду за 2 км від кордону з Польщею. Під удар дивом не потрапив дипломатичний потяг з європейськими посадовцями: через тривогу він вирушив зі станції дещо раніше.

У державі-агресорці терор визнали – і заявили, що "будуть продовжувати".