Омелян закликав уряд доручити ДАСУ перевірити обсяги виконаних робіт на дорогах

Уряд повинен повернути борги дорожним будівельникам після проведення відповідного аудиту обсягів та якості виконаних робіт Державною аудиторською службою України.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Так він відреагував на заклик до Кабміну від Національної асоціації дорожників України щодо погашення боргів перед галуззю.

На думку екс-міністра, після проведення відповідного аудиту, сума боргу могла б бути суттєво зменшена.

"У дописі наведено суму боргу у 20 млрд грн, з яких більшість – це захист обʼєктів енергетики. Звичайно, якщо роботи справді виконані за ринковими цінами, борги потрібно віддавати. Але, існує суттєвий ризик зловживань! Зумовлено це тим, що підрядні організації працюють у певних областях достатньо тривалий час, відповідно мають тісні і давні стосунки з керівниками замовників і представникам технічного нагляду. А, отже, можуть суттєво завищувати фактичні обсяги виконанних робіт і подавати ці завищені обсяги на Агентство відновлення. Тобто реальний борг держави може бути суттєво меншим", – написав Омелян.

За його словами, аби уникнути зловживань, уряду слід доручити Державній аудиторській службі України провести перевірку обсягів та вартосвиділення коштів і оплату виконаті виконаних робіт. "Відповідно, них робіт проводити виключно після отримання звіту ДАСУ", – додав він.

"Саме так ми робили в 2015, успадкувавши від Януковича "90% відремонтованої інфраструктури" і багатомільярдну заборгованість перед галуззю. Пане премʼєр-міністре, для цього необхідна єдина річ – протокольне доручення уряду. Бо з такою тенденцією скоро борг складе 30 млрд і далі буде збільшуватись в геометричній прогресії", – підкреслив екс-міністр.

Він також додав, що офіційний звіт правильно б було також опублікувати, "щоб громадськість мала можливість порівняти заявлені цифри і платники податків спали спокійно".