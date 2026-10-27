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ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
7,7 т.
ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року
ОККО звітує про сплату податків. Джерело: ОККО

За дев’ять місяців 2026 року група компаній ОККО сплатила до бюджету 26,1 млрд грн податків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року податкові платежі ОККО зросли на 40%.

Із загальної суми понад 4,8 млрд грн становлять податки від операційної діяльності. Зокрема, податок на прибуток, ПДВ (без імпортного), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Ще понад 21,2 млрд грн – податки, сплачені під час імпорту.

ОККО сплатила 26,1 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

ОККО сплатила до бюджету 26,1 млрд грн податків. Джерело: ОККО

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Окрім сплати податків, ОККО продовжує підтримувати військових та гуманітарні проєкти. За три квартали 2026 року компанія спрямувала на це майже 1 млрд грн. Зокрема, приблизно по 300 млн грн – на ініціативу "Зігріваємо захисників" та знижки для військових у застосунку "Армія+". Ще близько 200 млн грн – на ініціативу "ОКО ЗА ОКО. Дронопад". Решту коштів спрямували на інші військові та гуманітарні проєкти.

"Попри непрості часи ми продовжуємо розвивати бізнес, сплачувати податки, допомагати військовим та інвестувати в нові виробництва й інфраструктурні проєкти. Для нас важливо підтримувати Україну сьогодні й створювати можливості для її подальшого розвитку. Все це зміцнює довіру міжнародних партнерів і допомагає залучати фінансування для нових проєктів в Україні", – коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала на підтримку Сил оборони України та благодійні проєкти понад 4,6 млрд грн. Компанія також входить до топ-10 найбільших бізнес-донаторів України за рейтингом NV Бізнес.

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