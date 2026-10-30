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Очільник ДТЕК Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити захист української енергетики від російських атак

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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Очільник ДТЕК Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити захист української енергетики від російських атак
Максим Тімченко під час Київського Безпекового Форуму у Брюсселі. Джерело: пресслужба

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак. За його словами, ворог нарощує інтенсивність обстрілів та намагається порушити цілісність української енергосистеми.

Про це він заявив під час спеціальної події "Підтримати Україну, захистити Європу" (Support Ukraine, Defend Europe), організованої новоствореним Офісом Київського Безпекового Форуму у Брюсселі.

За його словами, російські удари по підстанціях і лініях електропередачі порушують роботу енергосистеми навіть за наявності достатніх генерувальних потужностей. Особливо складною залишається ситуація у центральних і східних регіонах України.

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Очільник ДТЕК підкреслив, що інтенсивність російських атак на енергетичну інфраструктуру продовжує зростати, водночас запасів обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів недостатньо.

Тімченко також зазначив, що пасивний захист енергетичних об’єктів не може повністю замінити активну протиповітряну оборону.

Він додав, що саме тому посилення захисту українського неба за підтримки міжнародних партнерів залишається одним із головних пріоритетів для забезпечення стійкості енергосистеми в умовах постійних російських атак.

Раніше Тімченко закликав міжнародних інвесторів скористатися можливостями для інвестування в українську енергетику.

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Російські обстрілиЕнергетикаелектроенергія
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