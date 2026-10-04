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Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації – ICC Ukraine

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
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Низькі прайс-кепи обмежують імпорт електроенергії та роботу газової генерації – ICC Ukraine
Надмірно низька гранична ціна обмежує імпорт електроенергії. Джерело: Freepik

Занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси – імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації. Тому максимальну цінову межу на організованих сегментах ринку доцільно встановити на рівні 18 000 грн/МВт-год. Про це йдеться у зверненні Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) до НКРЕКП.

В ICC Ukraine наголошують: якщо така "стеля" занадто низька, вона може робити невигідною роботу газопоршневих і газотурбінних установок у години високого попиту, а також блокувати комерційний імпорт, коли ціни в сусідніх країнах ЄС вищі за український максимум.

"Таким чином, надмірно низька гранична ціна може одночасно обмежувати два ресурси, критично необхідні енергосистемі у дефіцитні години: додаткову внутрішню маневрову генерацію та імпорт електроенергії з Європейського Союзу", – йдеться у зверненні.

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В ICC Ukraine також звернули увагу на балансуючий ринок: у першій декаді вересня "Укренерго" зафіксувало істотне коливання цін, а в значній кількості годин ціна фактично доходила до чинної максимальної межі у 17 000 грн/МВт-год. На думку комітету, це свідчить, що прайс-кеп уже безпосередньо впливає на ринкове ціноутворення.

"З огляду на вищевикладене, ICC Ukraine просить НКРЕКП при ухваленні остаточного рішення: встановити максимальні граничні ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії на рівні 18 000 грн/МВт-год", – зазначають в листі.

В ICC Ukraine також вважають, що надалі механізм прайс-кепів має поступово наближатися до правил внутрішнього енергетичного ринку ЄС та майбутнього market coupling.

Нагадаємо, Європейська Бізнес асоціація також закликала НКРЕКП підвищити максимальні граничні ціни на ринку електроенергії до 18 000 грн/МВт-год

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електроенергіяЕнергетикаУкраїна
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