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Блог

Гліб Іванов
Гліб Іванов

Редактор новин

Економіка / Думки
Time to read2 хв
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Блог |

Низькі прайс-кепи на рівні початку року вже не відповідають ситуації на енергоринку – експерт

Низькі прайс-кепи на рівні початку року вже не відповідають ситуації на енергоринку – експерт
Цінова "стеля" впливає на можливість імпорту електроенергії. Джерело: Unsplash/Jason Hudson

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася.

Про це заявив Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього".

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася. Про це заявив Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього".

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За словами Прокіпа, нинішні цінові обмеження фактично залишилися близькими до рівня початку року, хоча дорожчає газ у Європі, а разом із ним може зростати і ціна електроенергії.

"По суті нинішня пропозиція прайс-кепів практично мало чим відрізняється від того, що ми мали на початку року, а кон’юнктура на енергетичних ринках вона суттєво змінюється", – зазначив Прокіп.

Він нагадав, що минулої зими попередній перегляд прайс-кепів допоміг зменшити дефіцит і створив умови для роботи газової генерації. Тепер, за його словами, без нового перегляду вже до середини-кінця осені можуть виникнути проблеми як з імпортом електроенергії, так і з роботою газових станцій.

"Тому я би, наприклад, підтримав цю пропозицію, що попередній спікер озвучував, що на всіх сегментах ринку переглянути прайс-кепи на рівні хоча б 25%", – заявив Прокіп.

Нагадаємо, президент громадської організації "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін також підтримав підвищення прайс-кепів, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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