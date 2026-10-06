Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася.

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Про це заявив Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього".

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку, оскільки за останні місяці ситуація на енергоринках суттєво змінилася. Про це заявив Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього".

За словами Прокіпа, нинішні цінові обмеження фактично залишилися близькими до рівня початку року, хоча дорожчає газ у Європі, а разом із ним може зростати і ціна електроенергії.

"По суті нинішня пропозиція прайс-кепів практично мало чим відрізняється від того, що ми мали на початку року, а кон’юнктура на енергетичних ринках вона суттєво змінюється", – зазначив Прокіп.

Він нагадав, що минулої зими попередній перегляд прайс-кепів допоміг зменшити дефіцит і створив умови для роботи газової генерації. Тепер, за його словами, без нового перегляду вже до середини-кінця осені можуть виникнути проблеми як з імпортом електроенергії, так і з роботою газових станцій.

"Тому я би, наприклад, підтримав цю пропозицію, що попередній спікер озвучував, що на всіх сегментах ринку переглянути прайс-кепи на рівні хоча б 25%", – заявив Прокіп.

Нагадаємо, президент громадської організації "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін також підтримав підвищення прайс-кепів, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію.

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