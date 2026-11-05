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Низькі прайс-кепи можуть додатково збільшити дефіцит електроенергії взимку, – Омельченко

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
153
Низькі прайс-кепи можуть додатково збільшити дефіцит електроенергії взимку, – Омельченко
Чинна межа вже фактично стримує ринкове ціноутворення. Джерело: depositphotos.com

Чинні граничні ціни (прайс-кепи) обмежують можливості імпорту електроенергії та можуть посилити дефіцит у зимовий період. Граничні ціни на українському ринку потрібно підвищувати, заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

За словами Омельченка, українські ціни штучно обмежені, тоді як на ринках ЄС електроенергія може коштувати дорожче. За таких умов імпорт в Україну втрачає комерційний сенс.

"Крім того, у нас на сьогодні обмежений і імпорт електричної енергії, хоча, в принципі, чому обмежений, тому що треба піднімати прайс-кеп, я вже скільки про це говорю, ніхто не хоче чути", – зазначив Омельченко. Він наголосив, що проблема стане особливо гострою взимку, коли потреба в додатковій електроенергії може зрости.

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"В результаті комерційно невигідно імпортувати електричну енергію, а це означає, що може збільшитись дефіцит, особливо в зимовий період, якщо не збільшити рівень прайс-кепів", – заявив Омельченко.

Він додав, що зараз можливості імпорту додатково обмежує пошкодження мережевої інфраструктури: навіть за наявності електроенергії її не завжди можна передати у дефіцитні регіони через пошкоджені підстанції.

Нагадаємо, наразі в Україні максимальний прайс-кеп на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становить 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку – 17 000 грн/МВт·год.

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