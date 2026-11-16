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Нове підвищення тарифів УЗ зірве відновлення промвиробництва, – Каленков

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
81
Нове підвищення тарифів УЗ зірве відновлення промвиробництва, – Каленков
У 2027 році вантажні тарифи планують підвищувати ще на 15%. Джерело: "Укрзалізниця"

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення ще на 15% із січня 2027 року погіршить становище промислових підприємств, які зараз намагаються відновити виробництво після російських атак.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков під час щорічної експертної дискусії Центру транспортних стратегій. 

За його словами, окрім безпекових факторів, одним із ключових бар’єрів для відновлення промисловості залишається висока вартість логістики. "Не хочу називати конкретні цифри, зважаючи на особливу увагу агресора до наших підприємств, але ми робимо все, щоб відновити виробництво. На це впливає багато факторів. І окрім безпекових є економічні. І вартість логістики стоїть на першому місці", – каже Каленков.

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Він нагадав, що бізнес виступав проти серпневого підвищення вантажних тарифів УЗ на 30% і не вважає його компромісним, адже за роки перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента промисловість переплатила понад 200 млрд грн.

Каленков зазначив, що за умови повного покриття збитків пасажирського напрямку для виходу УЗ на беззбитковість було б достатньо підвищення вантажних тарифів приблизно на 5%. Підвищення на 15%, за його словами, вже враховувало б необхідність обслуговування значних фінансових зобов’язань.

Окремо він розкритикував заплановане зростання витрат "Укрзалізниці" у 2027 році. "Перевезення падають, а витрати знову зростають на 27 млрд грн", – зазначив Каленков. При цьому, за його словами, у бізнес-плані УЗ на підвищення окладів закладено 18,3 млрд грн, тоді як економія на фонді оплати праці становить лише 3,5 млрд грн.

Каленков наголосив, що питання не стосується машиністів і локомотивних бригад, які працюють під обстрілами та потребують гідної оплати – йдеться насамперед про надлишковий штат на малодіяльній інфраструктурі та відсутність суттєвої оптимізації на тлі того, що обсяги вантажів скоротилися приблизно вдвічі.

Для промислових підприємств, за його словами, ситуація критична ще й тому, що відновлення виробництва потребує значних інвестицій. "Нині наші підприємства працюють у збиток. Зменшення цього збитку дає шанс на такі інвестиції", – зазначив Каленков.

На його думку, держава має допомогти промисловості знизити собівартість хоча б через тарифи контрольованих нею монополій. Одним із рішень він назвав підтримку "Укрзалізниці" та фінансування збиткових пасажирських перевезень за рахунок держави, а не вантажовідправників.

Таким чином, замість нового тарифного навантаження на промисловість, за позицією "Укрметалургпрому", необхідні оптимізація витрат УЗ, скорочення перехресного субсидування та державна підтримка пасажирського сегмента.

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