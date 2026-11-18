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Українська економіка та "Укрзалізниця" з серпня опинилися в "ідеальному штормі": підвищення вантажних тарифів на 30% співпало з фактичною зупинкою роботи портів через російські атаки на судна під іноземними прапорами. Про це заявив представник Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак. За його словами, поєднання цих двох факторів спричинило різке падіння залізничних перевезень і, відповідно, доходів самої УЗ.

Гусак нагадав, що ще до повномасштабної війни "Укрзалізниця" поступово втрачала вантажну базу. Якщо у 2015 році обсяги перевезень становили близько 350 млн тонн, то у 2021-му – вже 316 млн тонн. Однією з причин було постійне підвищення тарифів, через яке частина вантажів переходила на автомобільний транспорт, зауважив він. А після серпневого підвищення тарифів на 30% ситуація погіршилася ще більше.

"Те підвищення, яке відбулося з 1 серпня 2026 року, призвело до того, що частина українських підприємств зменшила свою діяльність або взагалі припинила виробництво", – зазначив Гусак.

Заплановане підвищення вантажних тарифів ще на 15% він назвав критичним для бізнесу. "Підвищення тарифу ще на 15% – це контрольний постріл у голову українській промисловості та сільським виробникам", – переконаний Гусак.

У Федерації роботодавців транспорту вважають, що тарифи необхідно повернути до рівня липня 2026 року, щоб дати підприємствам можливість зберегти виробництво.

Потреби "Укрзалізниці" у додатковому фінансуванні, на думку Гусака, слід покривати за рахунок зовнішньої підтримки, а соціально важливі пасажирські перевезення – фінансувати з державного бюджету.

Окремо він наголосив на необхідності внутрішньої оптимізації УЗ. Поточне падіння вантажної бази, за його словами, створює політичне вікно можливостей для скорочення витрат на малодіяльну інфраструктуру.

Таким чином, замість нового підвищення тарифів Федерація роботодавців транспорту пропонує поєднати три кроки: повернення тарифів до рівня липня, залучення зовнішнього фінансування та оптимізацію витрат "Укрзалізниці".