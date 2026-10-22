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Нове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC Ukraine

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
1,8 т.
Нове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC Ukraine
Замість індексації варто розглядати оптимізацію тарифів. Джерело: freepik

Подальше підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" може вдарити не лише по промисловості, а й по самій залізниці, яка ризикує втратити значну частину вантажної бази.

Про це заявив президент ICC Ukraine та член Світової Ради Міжнародної торгової палати Володимир Щелкунов, коментуючи ініціативу щодо чергового зростання вантажних тарифів на 15% із січня.

Щелкунов вважає, що таким чином монополія намагається вирішити власні фінансові проблеми коштом бізнесу, який забезпечує країну валютною виручкою. 

"Наш ГМК традиційно формує до 40% вантажних доходів самої УЗ. Якщо через непомірну вартість логістики та блокаду портів металургійні підприємства та ГЗК будуть змушені скорочувати виробництво, залізниця просто втратить свою вантажну базу", – пояснив він.

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Щелкунов нагадав, що за перше півріччя перевезення вже скоротилися на 6,2%. "УЗ дійсно ризикує "вистрілити собі в ногу": математичне збільшення тарифної ставки не дасть очікуваних мільярдних доходів, якщо фізично не буде що возити", – каже він.

В ICC Ukraine вважають, що будь-які зміни тарифів мають розраховуватися за відкритою і прозорою методикою, з урахуванням межі, після якої перевезення стають для бізнесу нерентабельними. Також варто запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів до завершення воєнного стану.

Однією з головних проблем Щелкунов називає чинну систему перехресного субсидіювання: на його думку, збитки пасажирських і приміських перевезень має напряму покривати держбюджет, як це відбувається у країнах ЄС, а не вантажний бізнес. Паралельно "Укрзалізниця", за його словами, має активніше залучати міжнародні гранти та пільгові кредити на відновлення пошкодженої інфраструктури.

Окремо в ICC Ukraine пропонують запровадити пільгові тарифи для підприємств, розташованих у радіусі 150 км від лінії фронту. "Якщо ми не дамо пільг підприємствам сходу та півдня, ми отримаємо промислову пустелю", – попередив експерт.

Ще один напрям роботи для уряду – домовленості з європейськими партнерами щодо дешевшої сухопутної логістики. Йдеться про довгострокові рамкові угоди з європейськими залізницями та портами Балтії, фіксовані пільгові наскрізні ставки та скасування штрафів за простої на кордонах.

В ICC Ukraine заявили, що готові використовувати міжнародну мережу організації для просування таких рішень в інтересах українських експортерів.

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30% – попри те, що ДП "Укрпромзовнішекспертиза" попереджала, що таке підвищення скоротить вантажну базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн. Крім того, це підвищення призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, спричинить втрату $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

Схожі теми
Укрзалізницятарифивантажні перевезення
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