NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 31 тис. грнКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку доби"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку добиЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в УкраїнуПлемінник Кашпіровського розсекретив, де зараз тіло "шарлатана" та яким маршрутом його привезуть в Україну"Значний ефект": Годжес пояснив, чому Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі РФ"Значний ефект": Годжес пояснив, чому Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі РФ"Якщо зараз зупинимося, потім не наздоженемо": "Метінвест" продовжує цифровізацію та впровадження ШІ попри складнощі в галузі"Якщо зараз зупинимося, потім не наздоженемо": "Метінвест" продовжує цифровізацію та впровадження ШІ попри складнощі в галузіПокупців попередили про можливі перебої. Ілюстративне фото.Росія атакувала завод Roshen у Вінниці: у компанії зробили важливу заяву

NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
icon 477
NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі
Пашинський звернувся до Корецького через зниження квоти бронювання для ОПК. Джерело: NAUDI

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням не допустити скорочення квоти бронювання працівників оборонних підприємств. Асоціація, яка об’єднує понад 180 виробників оборонної продукції, також просить доручити Мінекономіки та Міноборони провести нараду за участі профільних об’єднань ОПК.

"Був змушений звернутися до прем’єр-міністра Сергія Корецького через недолугу спробу Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників ОПК", – заявив голова NAUDI Сергій Пашинський.

У зверненні від 12 жовтня асоціація застерігає, що скорочення бронювання може призвести до втрати дефіцитних фахівців, сповільнити розробку озброєння та відкласти запуск нових виробництв. За галузевою оцінкою, наведеною в листі, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих в Україні.

"Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності з постачання зброї та боєприпасів до війська. І однозначно ударять не тільки по обороноздатності, але і по економіці України", – зазначив Пашинський.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 72,5 т.
ЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакет
icon 72,5 т.
ЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакет
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 12,8 т.
Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовою
icon 12,8 т.
Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовою
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 9,0 т.
Українці масово купують EcoFlow у кредит: чи окупиться зарядна станція та скільки прослужить
icon 9,0 т.
Українці масово купують EcoFlow у кредит: чи окупиться зарядна станція та скільки прослужить

У зверненні NAUDI також наголосила, що Мінекономіки досі не виконало низки завдань, важливих для розвитку оборонної промисловості. Зокрема, асоціація вказує на відсутність законодавчих умов для експорту оборонної продукції, валютні обмеження, які перешкоджають закупівлі обладнання та створенню спільних підприємств з іноземними партнерами, а також на відсутність механізму страхування воєнних ризиків для виробників зброї.

"Прошу вас втрутитися у дане питання та не допустити ухвалення рішення, яке має усі ознаки диверсії проти національної безпеки та оборонних зусиль нашої держави", – звернувся Пашинський до прем’єр-міністра.

NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі

Скриншот

NAUDI звернулася до прем’єра з проханням не допустити зниження квоти бронювання для ОПК та організувати нараду за участі представників галузі

Скриншот

Раніше NAUDI виступила проти⁠￼ проєкту постанови, який передбачає зниження квоти бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК зі 100% до 85%. Йдеться про запропоновану зміну, яку наразі не ухвалено.

Схожі теми
Мобілізація в УкраїніОПК УкраїниСергій ПашинськийСергій ПашинськийСергій КорецькийСергій Корецький
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись