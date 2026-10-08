Наслідки гірші за обстріли: Асоціації громад закликали Кабмін розблокувати рахунки місцевих бюджетів

Асоціація міст України (АМУ) та Всеукраїнська асоціація громад спрямували офіційне спільне звернення до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з жорсткою вимогою негайно відновити проведення платежів місцевих бюджетів. Ситуація, яка виникла з початку вересня 2026 року, охопила громади по всій країні: кошти на рахунках є, однак використати їх на критичні потреби міста не можуть.

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У зверненні керівники місцевого самоврядування прямо зазначають, що штучне блокування розрахунків завдає вітчизняній інфраструктурі шкоди, якої ворог не зміг завдати навіть систематичними ракетними обстрілами.

Три ключові вимоги до Кабінету Міністрів

Представники українських громад сформулювали чіткий перелік вимог, виконання яких необхідне для відвернення комунального колапсу перед початком зими.

Основні вимоги звернення:

Негайне розблокування: зупинити заморожування життєво необхідних видатків та провести чітке розмежування між другорядними й критичними платежами;

Анулювання штрафів: припинити нарахування пені та штрафних санкцій комунальним підприємствам і громадам за прострочення, виниклі з вини Казначейства;

Системне рішення та відповідальність: терміново врегулювати кризу на державному рівні, залучити додаткові ресурси та притягнути до відповідальності посадовців, чиї дії призвели до блокування роботи комунальних служб.

Суть проблеми: що саме заблокувала Казначейська служба

За даними асоціацій, починаючи з 9 вересня Державна казначейська служба призупинила перерахунок коштів за більшістю статей видатків місцевих бюджетів – навіть за тими, що повністю відповідають урядовій Постанові № 590.

Під блокування потрапили:

Екстрені служби: видатки на пальне для карет швидкої медичної допомоги та аварійних бригад; Соціальна сфера: придбання обладнання та медикаментів для лікарень, шкіл, дитячих садків; Відновлення: ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пошкоджених ворожими ударами; Підготовка до зими: закупівля матеріалів, ремонт мереж та розрахунки за енергоресурси.

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"Наразі казначейство проводить переважно виплати зарплат бюджетникам та оплату комунальних послуг самих органів місцевого самоврядування – все інше залишається заблокованим. Це призводить до наслідків, яких не вдалося досягнути ворогу обстрілами з початку повномасштабного вторгнення", – наголошують у спільному зверненні асоціацій.

Ситуація в регіонах та очікування відповіді

Криза гостро відчувається у десятках міст України. Зокрема, у Тернополі в обласному Казначействі "зависли" понад 20 млн грн КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", необхідних для розрахунку за газ, електроенергію та виплату зарплат робітникам напередодні старту опалювального сезону.

Головні історії дня

Представники місцевого самоврядування підкреслюють: щодовше триває фінансовий параліч, то складніше містам виконувати свої базові функції та готуватися до складного зимового періоду. Офіційної реакції уряду на звернення асоціацій наразі очікують.