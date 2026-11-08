На ЗАЕС стався 16-й блекаут від початку року: подробиці НП

Уночі 8 листопада Запорізька АЕС знову була знеструмлена. Станція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою, спроби повторного ввімкнення лінії виявилися безуспішними.

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Це вже 16-та повна втрата зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року, російська окупація посилює загрози радіаційної аварії. Про це повідомили в "Енергоатомі".

На ЗАЕС знову стався блекаут

У "Енергоатомі" повідомили, що 8 листопада о 02:36 Запорізька атомна електростанція втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою.

"Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки", – йдеться у повідомленні.

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У компанії наголосили: у разі, якщо дизель-генератори вийдуть з ладу або їх ресурс буде вичерпано – виникне пряма загроза відмови систем життєзабезпечення станції та охолодження ядерного палива. А це призведе до радіаційної аварії.

"Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора – НАЕК "Енергоатом", – підкреслили у компанії..

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