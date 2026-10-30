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На продажі української зброї вкрали 1,1 млрд грн: оголошено підозру ексначальнику держкомпанії

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
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НАБУ і САП викрило в експорті зброї схему на 1 млрд грн
НАБУ і САП викрило в експорті зброї схему на 1 млрд грн. Ілюстративне фото. Джерело: НАБУ

На державному підприємстві, яке входить до складу "Укрспецекспорту", викрили розтрату коштів на понад 1,1 млрд гривень. Організатором схеми міг бути колишній керівник ДП – йому вже оголосили про підозру.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Тепер ексначальнику підприємства загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як діяла схема

  • У 2015 році екскерівник державної компанії уклав з іноземною компанією договір про надання посередницьких послуг під час продажу української військової продукції до однієї з країн Близького Сходу.
  • Виявилося, що фактично компанія-підрядник не брала у перемовинах участі – українське підприємство здійснювало їх самостійно.
  • При цьому у 2018-2019 роках екскерівник підписував акти про нібито надані агентські послуги та організував перерахування іноземній компанії коштів – ці документи фактично містили неправдиві відомості.

Збитки, завдані державному підприємству, оцінили у понад $43 млн (понад 1,1 млрд грн). Ця сума становить 30% від загальної суми контракту. З огляду на це, правоохоронці кваліфікували дії ексочільника держпідприємства за двома статтями Кримінального кодексу України:

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  • розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191);
  • складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366).

За сукупністю цих правопорушень експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв про викриту корупційну схему із забудовою території військового містечка, за якою посадовець Збройних сил України разом зі спільниками, за даними слідства, вимагав 2,2 млн доларів за сприяння у будівництві житлового комплексу. Про підозру наразі повідомлено колишньому посадовцю ЗСУ Миколі Бобику, забудовнику Юрію Курилу та іншим учасникам схеми, а детективи задокументували передачу 2 млн доларів готівкою.

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