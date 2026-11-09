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На електроенергії в окупації вкрали 141 млн грн: в Україні завершили розслідування щодо ексзаступника Єрмака

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
1,7 т.
Ілюстрація - Ростислав Шурма
НАБУ і САП завершили розслідування щодо Ростислава та Олега Шурм. Джерело: Офіс президента

Українські правоохоронці завершили досудове розслідування схеми розкрадання 141 млн грн, які було виплачено за "зеленим" тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. В центрі скандалу може бути ексзаступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Ім’я вони не розкривають, але ім’я Шурми раніше називав нардеп Ярослав Железняк.

Деталі розслідування

  • У 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (Ростислав Шурма) разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.
  • Крім того, вони збудували на території Василівського району Запорізької області сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт і уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.
  • Але на початку березня 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ, Василівський район було окуповано, обладнання СЕС зазнало пошкоджень, а персонал евакуювали. Відповідно сонячні електростанції втратили зв’язок з Об’єднаною енергетичною системою України.
  • Попри те, що електроенергія до енергосистеми України не надходила, підприємства продовжували декларувати її виробництво, а також подавати неправдиву інформацію про обсяги генерації та технічну готовність станцій, зокрема під час повного знеструмлення.
  • Відповідно ДП "Гарантований покупець" безпідставно виділяло кошти на оплату струму за "зеленим" тарифом, які надалі виводили через пов’язані компанії.

Кого підозрюють

  • Ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" (Ростислав Шурма);
  • Власник мережі українських та іноземних компаній (вірогідно, брат Ростислава Шурми, Олег).
  • Колишня довірена особа ексвисокопосадовця;
  • Керівники та працівники підконтрольних підприємств;
  • Колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго".

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України. Після завершення досудового розслідування матеріали справи було відкрито стороні захисту для ознайомлення.

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Про початок розслідування стало відомо напочатку 2026 року, після чого Ростислава Шурми та його брата оголосили у розшук. Експосадовець заявив, що не визнає себе винним, і запевнив, що не переховується, а законно перебуває у Німеччині "за адресою, відомою слідству", а його контакти та контакти адвокатів неодноразово передавалися компетентним органам.

Крім того, за словами Шурми, він наголосив на готовності співпрацювати зі слідством. Зокрема він висловив бажання брати участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції (або через інші передбачені законом механізми за місцем перебування).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на державному підприємстві, яке входить до складу "Укрспецекспорту", викрили розтрату коштів на понад 1,1 млрд гривень. Організатором схеми міг бути колишній керівник ДП – йому вже оголосили про підозру.

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