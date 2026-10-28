"Метінвест" перейшов на короткі цикли планування через удари, блокаду портів і обмеження ЄС, – Данкова

Війна змусила "Метінвест" перейти до постійного перегляду сценаріїв. Річний бізнес-план зберігся, але тепер він включає базовий сценарій, ризики та резерви на випадок непередбачуваних подій.

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Про це розповіла фінансова директорка Групи "Метінвест" Юлія Данкова під час 24th Ukrainian CFO Forum у Києві.

Після чергового російського удару 17 жовтня підприємства "Метінвесту" не працюють, але компанія формує план роботи на наступні чотири місяці. "Цей цикл охопить і два місяці наступного року", – каже Данкова.

Щомісяця "Метінвест" переглядає ситуацію на ринку, виробничі можливості, маржинальність, грошові потоки та бюджет. Причина – умови можуть змінитися буквально за кілька тижнів. Серед факторів, які змушують оперативно переглядати плани, Данкова називає російські удари, зупинку чорноморських портів, квоти ЄС на імпорт сталі та зміни в державних програмах.

"Ми фіксуємо один зі сценаріїв, у який найбільше віримо і який готові захистити. Потім формуємо резерви: що можемо зробити додатково, навіть якщо цей сценарій досить агресивний за плануванням. Далі визначаємо ризики й відстежуємо, які резерви вдалося використати, які ризики справдилися і скільки "чорних лебедів" прилетіло. Тобто, чого ми не передбачили", – пояснила Данкова.

Якщо порушується морська логістика, вантажі доводиться перенаправляти через Польщу та Румунію. Якщо виникають проблеми з сировиною, компанія шукає альтернативних постачальників і заново розраховує економіку виробництва.

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Окремим фактором стало запровадження екомита CBAM: за словами Данкової, минулого року "Метінвест" затвердив бізнес-план у грудні, але вже на початку січня був змушений його переглянути після того, як Україна не отримала винятку з європейського вуглецевого механізму.

"Сьогодні бізнес має бути готовим постійно переглядати свої плани. Головне завдання – швидко розуміти, як зміна одного чинника впливає на весь бізнес", – пояснює вона.

У "Метінвесті" називають такий підхід адаптивним управлінням. Основні показники продажів, виробництва та маржинальності тепер переглядаються не лише під час річного планування, а й на бюджетних комітетах та щотижневих оперативних нарадах.

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За словами Данкової, саме швидкість ухвалення рішень і координація між фінансовими, комерційними та операційними командами сьогодні дозволяють великому бізнесу працювати в умовах постійної невизначеності.

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