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Маніпуляції та конфлікт інтересів: нардепку Радіну звинуватили в заангажованості щодо конкурсу на управителя "Моршинської"

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
383
Маніпуляції та конфлікт інтересів: нардепку Радіну звинуватили в заангажованості щодо конкурсу на управителя "Моршинської"
Євген Пронін звинуватив народну депутатку Анастасію Радіну в маніпуляціях та заангажованості через її позицію щодо "Моршинської". Джерело: УНІАН, Таня Поляковська

Громадський активіст і юрист Євген Пронін звинуватив народну депутатку Анастасію Радіну в маніпуляціях через відео про конкурс на управителя арештованих активів IDS Ukraine (TM "Моршинська"). Своєю чергою, представник компанії "Пріорітас" Сергій Герман закликав перевірити можливий конфлікт інтересів у діях депутатки.

Про це пише "Уніан".

На думку Проніна, аргументи Радіної щодо спроможності "Пріорітас" управляти активами необгрунтовані. Він додав, що частину інформації депутатка могла б перевірити за відкритими джерелами, але ж, пише, "задача мабуть інша стояла".

Юрист наголосив, що невеликий статутний капітал і троє штатних працівників самі собою не доводять нездатності компанії виконувати зобов’язання: оцінювати потрібно також документи, досвід і фінансові можливості.

"У "Apple Україна", наприклад, троє штатних працівників і водночас мільярдний оборот", – пише Пронін в своєму Telegram.

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Він також заперечив закиди щодо відсутності підтвердження внесення 7,4 млн грн. Юрист запевнив, що довідка про надходження коштів на рахунок підприємства є серед конкурсних документів у Prozorro, і наголосив, що додатковий капітал не слід ототожнювати зі статутним. Помилку в даті договору, на яку звернула увагу Радіна, Пронін назвав опискою, яка сама собою не доводить, що документ підроблено.

Окремо юрист розкритикував аргументи щодо можливих особистих і корпоративних зв’язків учасників конкурсу. На його думку, збіг прізвищ або ланцюжок знайомств не є доказами родинних відносин, змови чи незаконного управління.

Крім того, Пронін заявив, що на момент виходу відео Герман уже припинив участь у компаніях "Росинки", а ця обставина в матеріалі депутатки не прозвучала.

"Шановні народні депутати, для кого цей цирк призначений? Займайтесь законотворчою діяльністю, а не втручанням в конкурси в інтересах русаків", – закликав юрист.

Тим часом Сергій Герман, представник "Пріорітаса", переможця конкурсу АРМА, вказав на ризик чергового блокування передачі активів в управління. Він вважає, що дії Радіної можуть грати на користь російського олігарха Михайла Фрідмана, з яким пов’язують IDS.

"Фрідманіські тролі знову намагаються зірвати конкурс на пошук управителя IDS. Цього разу підключилися люди з антикорупційним німбом, які мали б боротися за інтереси держави. Але дивишся на історію "Моршинської" – і вже не розумієш, чому їхня боротьба раз у раз грає на руку тим, від кого державу мали б захищати", – зазначив Герман.

Він закликав НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів депутатки, НАБУ й СБУ, зокрема оцінити можливий неправомірний вплив, а регламентний комітет Верховної Ради – дати оцінку її діям. АРМА він закликав законно завершити процедуру, забезпечивши перевірку переможця та фінансові гарантії.

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АРМАрозслідування"Моршинська"УкраїнаАнастасія РадінаАнастасія РадінаЄвген ПронінЄвген Пронін
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