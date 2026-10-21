Лямець звинуватив Корецького в намірі фінансувати Кабмін за 21,9 млрд грн, які забрали у громад

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд пропонує вилучити 21,9 млрд грн із місцевих бюджетів, водночас збільшивши на 42% фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів – до 20,3 млрд грн.

Відео дня

Про це пише ТСН посилаючись на фінансового експерта, економічного журналіста і політолога Сергія Лямця, який звернув увагу на цю різницю у видатках і поставив під сумнів обґрунтованість бюджетних пріоритетів уряду Сергія Корецького.

"Схоже, що розмови про економію для місцевих бюджетів зводяться до того, що центральний апарат влади хоче більше грошей. Не ЗСУ, не виробництво дронів. Банально, уряд хоче більше для себе", – написав Лямець.

За його словами, законопроєкт №16000 про державний бюджет на 2027 рік передбачає так звану реверсну дотацію – вилучення коштів із місцевих бюджетів на користь державного. Загальна сума становить близько 21,95 млрд грн. Із них приблизно 19,2 млрд грн мають перерахувати бюджети громад, ще 2,7 млрд грн – обласні бюджети. Це стосується 218 громад, серед яких 152 сільські та селищні.

Водночас фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну пропонують збільшити на 6 млрд грн – до 20,3 млрд грн, що приблизно на 42% більше за попередньо передбачений обсяг.

"І це на додаток до того, що уряд продовжує користуватися грошима місцевої влади як своїми", – наголосив експерт.

Лямець стверджує, що громади вже повідомляють про блокування платежів, зокрема за роботи й обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, пальне для комунальних служб та підготовку до опалювального сезону.

РЕКЛАМА

"Це приблизно як керувати кав’ярнею: вирішити, що від сьогодні економимо, перестати платити постачальникам, зупинити закупівлі, а потім дивуватися, чому заклад не працює. Тільки міста – не кав’ярні "Ідеаліст". Тут ідеться про воду, опалення, лікарні та нормальне життя людей під час війни", – написав він.

За словами експерта, місцеві бюджети мають конкретні зобов’язання: оплачувати ремонти, закуповувати матеріали для тепломереж, забезпечувати роботу водоканалів, лікарень і комунальних підприємств. Тому затримки платежів створюють ризики для роботи критичної інфраструктури.

Головні історії дня

"Постачальники не можуть нескінченно кредитувати державу власним коштом, а комунальники не можуть ремонтувати мережі обіцянками", – зазначив Лямець.

Він також нагадав, що Асоціація міст України неодноразово зверталася до прем’єра та президента з вимогою розблокувати платежі.

"Міста мають конкретні зобов’язання: розраховуватися за ремонти, закуповувати матеріали для тепломереж, забезпечувати роботу водоканалів, лікарень і комунальних служб", – написав експерт.

Окреме запитання в нього викликає аргументація уряду щодо необхідності економії заради потреб війни. Лямець наголошує, що суспільство має розуміти, на що саме спрямовують кошти, які вилучають у громад.

РЕКЛАМА

"Я розумію, коли держава забирає гроші на оборону. Але тоді суспільство має бачити результат: дрони, боєприпаси, засоби РЕБ, обладнання для військових. Має бути зрозуміло, заради чого міста економлять", – зазначив він.

На думку експерта, уряд має пояснити, чому оптимізація видатків починається з місцевих бюджетів, а не з центрального апарату влади.

"Пан Корецький мав би рахувати кожну гривню. То нехай пояснить, чому оптимізація починається з громад, а не з центрального апарату. Бо якщо громадам пропонують затягнути паски заради країни, центральна влада має показати, що готова застосовувати той самий принцип до себе. Не на словах, а на ділі", – написав Лямець.

РЕКЛАМА

Крім того, експерт порушив питання так званого "шлагбаума" – ручного погодження платежів за міськими програмами. На його думку, такий механізм може створювати корупційні ризики. Водночас він зауважив, що не має можливості самостійно перевірити всі обставини, оскільки урядовий квартал перекритий.

Також Лямець заявив про можливий коштовний ремонт кабінету прем’єр-міністра. За його словами, інформацію про це він отримав від власних джерел в уряді, однак підтвердити її самостійно не може.

"Але за даними моїх джерел в уряді, пан Корецький затіяв коштовний ремонт власного кабінету. Кабінету, Карл!" – написав експерт.

Він додав, що востаннє ремонт кабінету прем’єра проводили за часів Володимира Гройсмана, а після цього, на його думку, витрачати державні кошти на комфорт урядового кабінету під час пандемії та війни було б недоречно.

"Але навіть без кабінету справи кепські. Доки чиновники думають про власне забезпечення, міста нехай вигадують, як підготуватися до зими", – підсумував Лямець.