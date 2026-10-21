Кошти мають піти на потреби оборони: у "Євросолідарності" закликали скоротити видатки міністерств на 161,5 млрд грн

Видатки міністерств і відомств у проєкті Держбюджету на 2027 рік можна скоротити на 161,5 млрд грн.

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Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

Вона зауважує, що ці кошти мають піти на потреби оборони.

"Це наступний блок наших поправок до законопроєкту №16000", – пише депутатка у соцмережах.

Йдеться про два види видатків:

Видатки споживання (без комунальних послуг). Їх пропонують переглянути з урахуванням фактичної бази 2026 року та відповідних індексів зростання.

Видатки розвитку – капітальні видатки. Їх пропонують скоротити за визначеними бюджетними програмами.

"І тут хочу звернути увагу на принципову річ. Ми не пропонуємо зупинити роботу державних органів чи залишити їх без необхідного фінансування. Але як можна й далі погоджуватися зі зростанням видатків на мільярди гривень у судовій системі, прокуратурі, Мін’юсті, Мінцифри, Верховній Раді?", – пише Южаніна.

"Як можна погоджуватися з фінансуванням популістських програм – "Вовиних 1000/1500", "Скринінгу здоров’я", "кешбеки і є-бачки" на десятки мільярдів гривень? А ще – з поверненням спеціального дорожнього фонду, до якого пропонують спрямовувати 25% відповідних надходжень. Ідеться також про десятки мільярдів гривень!", – зауважує депутатка.

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"І це ще не все. "Тисячовесна" та "Єдиний марафон" – понад 7 млрд грн. У мене одне запитання: невже все це сьогодні важливіше за належне грошове забезпечення наших військових? Хоча б на індексацію їх винагороди за захист (наш з вами) вони заслуговують?", – пише Ніна Южаніна.

"Дуже цікаво, як Мінфін пояснюватиме необхідність збереження цих видатків. І чи готовий Уряд хоча б частину з них переглянути?", – запитує представниця "Євросолідарності".

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

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"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.