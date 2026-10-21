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Кошти мають піти на потреби оборони: у "Євросолідарності" закликали скоротити видатки міністерств на 161,5 млрд грн

Марія ШевчукМарія Шевчук
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Кошти мають піти на потреби оборони: у "Євросолідарності" закликали скоротити видатки міністерств на 161,5 млрд грн
Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна. Джерело: пресслужба партії "ЄС"

Видатки міністерств і відомств у проєкті Держбюджету на 2027 рік можна скоротити на 161,5 млрд грн.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна.

Вона зауважує, що ці кошти мають піти на потреби оборони.

"Це наступний блок наших поправок до законопроєкту №16000", – пише депутатка у соцмережах.

Йдеться про два види видатків:

  • Видатки споживання (без комунальних послуг). Їх пропонують переглянути з урахуванням фактичної бази 2026 року та відповідних індексів зростання.
  • Видатки розвитку – капітальні видатки. Їх пропонують скоротити за визначеними бюджетними програмами.
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"І тут хочу звернути увагу на принципову річ. Ми не пропонуємо зупинити роботу державних органів чи залишити їх без необхідного фінансування. Але як можна й далі погоджуватися зі зростанням видатків на мільярди гривень у судовій системі, прокуратурі, Мін’юсті, Мінцифри, Верховній Раді?", – пише Южаніна.

"Як можна погоджуватися з фінансуванням популістських програм – "Вовиних 1000/1500", "Скринінгу здоров’я", "кешбеки і є-бачки" на десятки мільярдів гривень? А ще – з поверненням спеціального дорожнього фонду, до якого пропонують спрямовувати 25% відповідних надходжень. Ідеться також про десятки мільярдів гривень!", – зауважує депутатка.

"І це ще не все. "Тисячовесна" та "Єдиний марафон" – понад 7 млрд грн. У мене одне запитання: невже все це сьогодні важливіше за належне грошове забезпечення наших військових? Хоча б на індексацію їх винагороди за захист (наш з вами) вони заслуговують?", – пише Ніна Южаніна.

"Дуже цікаво, як Мінфін пояснюватиме необхідність збереження цих видатків. І чи готовий Уряд хоча б частину з них переглянути?", – запитує представниця "Євросолідарності".

Як відомо, "Європейська Солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО – безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначає Порошенко.

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