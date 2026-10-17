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Контрольований експорт газу відкрили за запасів, що перевищують план більш ніж на 1 млрд кубометрів – Омельченко

Гліб ІвановГліб Іванов
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Контрольований експорт газу відкрили за запасів, що перевищують план більш ніж на 1 млрд кубометрів – Омельченко
ГТС. Джерело: оператор ГТС

Україна накопичила близько 16 млрд кубометрів природного газу – більш ніж на 1 млрд кубометрів вище планового показника. Такий запас створює додатковий резерв перед зимою на тлі запуску контрольованого експорту частини приватного видобутку.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Україна все рівно змогла накопичити достатню кількість природного газу, навіть більше, ніж в минулому році. На сьогодні знаходиться в підземних сховищах близько 16 вже мільярдів кубічних метрів газу", – зазначив він.

За словами Омельченка, накопичені запаси вже суттєво перевищують показники, які планувалися перед опалювальним сезоном, попри системні російські удари по газовидобувній інфраструктурі.

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"І це значно більше, це більше, ніж на мільярд перевищує планові показники", – наголосив експерт.

Він позитивно оцінив роботу компаній, які забезпечували накопичення ресурсу перед зимою.

"Тому думаю, що тут треба дійсно поставити такий плюс для компанії "Нафтогаз", для компанії "Укртрансгаз", які займались цією роботою. І це є позитив", – сказав Омельченко.

Нагадаємо, уряд уже дозволив приватним газовидобувним компаніям контрольований експорт до 15% власного видобутку за умови відсутності внутрішнього попиту. Механізм передбачає обмежені обсяги, заборону експорту взимку та можливість оперативно припинити поставки у разі ризиків для газового балансу

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко наголошував, що для галузі експорт означає насамперед додаткову можливість реалізовувати видобутий ресурс в умовах скорочення комерційного попиту.

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