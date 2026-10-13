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Контрольований експорт газу може збільшити видобуток і податкові надходження, – Петренко

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
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Контрольований експорт газу може збільшити видобуток і податкові надходження, – Петренко
Контрольований експорт може дати газовикам гроші на відновлення. Джерело: "Уніан"

Контрольований експорт частини українського газу дає приватним видобувникам додатковий ринок збуту в умовах різкого скорочення промислового попиту та може стимулювати компанії вкладати більше у видобуток.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, через російські атаки промислові підприємства скорочують виробництво і споживають менше газу. При цьому значна частина внутрішнього ринку працює за регульованими правилами, тому комерційний сегмент, у якому продають ресурс приватні видобувники, звужується.

Петренко наголосив, що для галузі питання експорту – це не просто можливість вивезти газ за кордон, а насамперед "можливість реалізовувати видобуту продукцію".

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Передбачуваний попит, за його словами, дає компаніям мотивацію інвестувати у нові проєкти та збільшувати видобуток. Для держави це означає додатковий ресурс усередині країни та потенційне зростання податкових надходжень.

Водночас механізм має залишатися контрольованим: держава повинна визначати допустимі обсяги та мати можливість зупинити експорт, якщо виникнуть ризики для внутрішнього постачання.

Продаж газу за вищими цінами також може збільшити надходження від ренти та податку на прибуток. Остаточний ефект залежатиме від фактичних обсягів поставок і цін.

"Ми завжди виступали за ринковий механізм", – підсумував Петренко, наголосивши водночас на необхідності зберігати баланс між інтересами видобувників та енергетичною безпекою держави.

Раніше аналітик ринку природного газу ExPro Consulting Михайло Свищо зазначав, що дозволені обсяги експорту є невеликими і не створюють ризику для проходження зими.

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