Комітет Ради підтримав проєкт бюджету-2027: коли його розглянуть нардепи

Бюджетний комітет Верховної ради України підтримав проєкт державного бюджету на 2027 рік. Очікується, що депутати розглянуть його в першому читанні на найближчому пленарному тижні.

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Про це 21 жовтня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він подякував членам Комітету, й зазначив, що всі надані ними рекомендації будуть ретельно опрацьовані під час підготовки до другого читання.

Премʼєр наголосив, що це – бюджет воюючої країни. Спільним завданням уряду та парламенту є забезпечити потреби безпеки й оборони, зберегти фінансову стійкість, соціальні виплати та гарантувати українцям необхідну підтримку.

"Очікуємо розгляд проєкту Державного бюджету в першому читанні на найближчому пленарному тижні. Уряд і надалі готовий конструктивно спільно працювати", – написав Корецький.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що Україна може отримати 29,5 млрд доларів від партнерів, якщо виконає свої зобов'язання. Проте навіть після цього залишатиметься незакрита потреба на оборону.

Ми також писали про те, що бюджетна програма "Національний кешбек" стала занадто політизованим питанням у Верховній Раді. Тож варто було б відмовитися від неї під час розгляду проєкту державного бюджету України на 2027 рік, хоч це й не принесе якоїсь суттєвої економії видатків, вважає голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.