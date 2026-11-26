Sense Bank проаналізував інвестиційну активність майже 19 тисяч своїх клієнтів, які купували облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом останніх трьох місяців. Дослідження допомогло визначити портрет українського інвестора: хто найчастіше обирає державні облігації, у якому віці починає інвестувати, у яких регіонах проживає та яким каналам для придбання ОВДП надає перевагу.

Відео дня

Типовий інвестор – віком 30–50 років

Найбільшу частку серед покупців ОВДП становлять клієнти віком від 30 до 50 років – майже 59% від загальної кількості. Ще близько 25% інвесторів – люди віком від 51 року. Водночас інструментом цікавиться і молодь: на клієнтів віком 18–30 років припадає майже 16%.

Серед покупців ОВДП чоловіків більше, ніж жінок: 62% проти 38%.

Де живуть українські інвестори

Найбільше клієнтів, які купували ОВДП, проживають у Київській області – 35% від загальної кількості інвесторів. Далі за активністю йдуть Львівська область (10%), Дніпропетровська (8%) та Харківська (7%). Ще близько третини інвесторів розподілені між іншими регіонами України. Цікаво, що державні облігації купують не лише в Україні: близько 1,6% клієнтів Sense Bank здійснювали інвестиції в ОВДП, перебуваючи за кордоном.

Купівля ОВДП онлайн

Більшість клієнтів Sense Bank, які купували ОВДП, обирали для цього застосунок Sense SuperApp – на нього припадає 60% покупок. Ще 40% – на сервіс Дія.

"Ми прагнемо зробити інвестування в державні облігації максимально простим і зручним для наших клієнтів. У Sense SuperApp придбати ОВДП можна цілодобово, без комісії та відвідування відділення. Крім того, користувачі можуть в одному застосунку управляти своїм інвестиційним портфелем, відстежувати нараховані відсотки, прогнозований дохід та історію операцій. Це дозволяє не лише зручно інвестувати, а й контролювати свої вкладення на кожному етапі", – зазначає Олександр Куцовський, начальник Управління ринків капіталу Sense Bank.

84% клієнтів банку, які купували ОВДП протягом серпня-листопада, обслуговуються в банку понад рік. Водночас інтерес до державних облігацій як інструменту інвестування продовжує зростати.