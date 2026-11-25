Збереження грошей вдома або на звичайному депозиті в епоху глобальної невизначеності не вважається надійною фінансовою стратегією. Сьогодні перед кожним українцем постає виклик не просто захистити свої накопичення від знецінення, а змусити кожну гривню активно генерувати додану вартість. Попри складні турбулентні часи, вітчизняний та міжнародний ринки відкривають широкий спектр привабливих можливостей – від дохідної нерухомості до перевірених франшиз і вічної класики дорогоцінних металів.

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Проте серед десятків гучних пропозицій легко заблукати, втративши пильність та реальні орієнтири прибутковості й безпеки. OBOZ.UA пропонує аналітичний путівник "Капітал майбутнього: куди інвестувати українцям", що стане вашим надійним навігатором у формуванні персонального інвестиційного портфеля.

Дізнайтеся про найефективніші інструменти примноження заощаджень та перевірених партнерів, які допоможуть закласти твердий фундамент для вашої довгострокової фінансової незалежності. Пропонуємо розібратися, куди, як і з ким вигідно вкладати кошти вже сьогодні, аби ваше завтра було впевненим і захищеним.

ПУМБ – надійний банк, вигідні умови на депозити

У періоди високої невизначеності багато хто повертається до класичного інструменту – банківського депозиту. Він не обіцяє надприбутків, зате дає зрозумілу прибутковість і захист основної суми вкладу. Серед актуальних пропозицій на ринку варто звернути увагу на акційний депозит "Дохідний ПЛЮС" від ПУМБ.

За оформлення депозиту до кінця року банк пропонує підвищені ставки депозиту на "нові кошти" в гривні: 17% річних – на 6 місяців та 16% річних на строк 3 місяці. Мінімальна сума депозиту – від 500 грн, відсотки виплачуються щомісяця на картку ПУМБ. Важливо, що депозит відкривається саме за рахунок нових коштів – різниці між поточним залишком і сумою, яка була на рахунках клієнта станом на 24 вересня 2026 року. Самостійно рахувати нічого не потрібно: застосунок банку автоматично визначає доступну для розміщення суму.

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Умови прозорі: поповнення, дострокове розірвання та автопролонгація не передбачені. Тобто це інструмент для тих, хто готовий зафіксувати частину заощаджень на короткий строк і не планує чіпати гроші до закінчення договору. Оформлення займає кілька хвилин у мобільному застосунку.

Окремо варто сказати про сам банк. ПУМБ стабільно працює на ринку України 35 років. Йому довіряють понад 2,3 млн фізичних клієнтів і близько 185 тисяч бізнесів. За даними НБУ, установа є системно важливою для економіки країни та входить до чотирьох найбільших банків за обсягом строкового депозитного портфеля фізичних осіб у гривні та стабільно перебуває серед десяти найбільших банків за іншими ключовими показниками. Варто зазначити, що більшість клієнтів продовжують повторно розміщувати свої депозити у ПУМБ – і це ще один з індикаторів довіри.

У структурі особистого капіталу такий депозит може зайняти місце консервативної "подушки" – частини коштів у гривні, які мають працювати, але без ризиків. Ставка 16-17% річних у поточних умовах виглядає конкурентною, вона вища за рівень інфляції гривні та відсотки виплачуються щомісяця.

Водночас важливо розуміти, що депозит акційний: пропозиція діє лише для "нових коштів" і наразі лише до кінця грудня, тому рішення варто ухвалювати оперативно після ознайомлення з повними умовами на сайті або в застосунку банку.

Встанови ПУМБ!

iSolar: енергія, що працює на ваш капітал

Уявіть, що ви купуєте однокімнатну квартиру в Києві й здаєте її в оренду. За даними InVenture, валова окупність такого рішення становить близько 14,6 року. Проєкти в альтернативній енергетиці, за розрахунками iSolar Development, окуповуються в середньому за 4 роки, що приблизно у 3,5 раза швидше.

Як заробляють проєкти в альтернативній енергетиці?

Альтернативну енергетику часто сприймають насамперед як спосіб стати енергонезалежними, але енергетичні проєкти можуть не лише забезпечувати електроенергією бізнес, а й приносити дохід.

Сонячні панелі виробляють найбільше електроенергії вдень – саме тоді її ціна на ринку може знижуватися. Щоб не продавати всю генерацію за нижчою ціною, разом із сонячною електростанцією (СЕС) встановлюють установку зберігання енергії (УЗЕ) – промисловий акумулятор. Він накопичує електроенергію, коли вона дешевша, і дає змогу продавати її вранці та ввечері, коли попит і ціна зазвичай зростають.

Системою керує EMS – система енергоменеджменту. Вона допомагає обирати оптимальний режим роботи станції та час для продажу електроенергії.

Є ще два способи заробітку: перший УЗЕ можуть брати участь у балансуванні енергосистеми та надавати допоміжні послуги, і це додаткове джерело доходу. Другий: підприємство споживає частину енергії саме, скорочує витрати й менше залежить від зовнішньої ситуації та відключень, а надлишок продає, заробляючи кошти.

Один із кейсів iSolar Development – проєкт у Хмельницькій області: СЕС потужністю 1 МВт і УЗЕ ємністю 4 МВт*год. Інвестиції становили близько $1,3 млн, за розрахунками компанії, об'єкт може приносити близько 15 млн грн доходу на рік, а прогнозований строк окупності – близько чотирьох років.

Детальніше про інвестиції в енергетику – у відео.

Один партнер на весь шлях інвестицій

Для інвестора з іншої галузі енергетика – незнайоме поле: ділянка, технічні умови, проєктування, будівництво, торгівля електроенергією. iSolar працює у сфері понад вісім років і реалізувала більш ніж 3 тис. проєктів, інвестиційні проєкти веде її напрям iSolar Development.

"Ми супроводжуємо проєкт від розрахунку й вибору ділянки до будівництва та запуску станції. Після цього можемо взяти на себе управління активом і продаж електроенергії: iSolar має ліцензію на постачання електроенергії та працює як офіційний енерготрейдер. Інвестору не потрібно самостійно координувати різних підрядників – ключові процеси веде одна команда", – коментує Євген Діденко, керівник напряму iSolar Development.

Бажаєте почати інвестиції в альтернативну енергетику? Щоб отримати розрахунок та підбір формату проєкту, заповнюйте заявку за посиланням.

Навіть під час війни житлова нерухомість залишається інструментом збереження капіталу і довгострокового інвестування. Вона може приносити дохід від оренди, зростати в ціні та бути матеріальним активом, який можна передати у спадок.

Капітал у квадратних метрах: як інвестувати в надійну нерухомість від "Інтергал-Буд"

Результат інвестиції залежить від вибору об’єкта й девелопера. Важливо оцінювати досвід компанії, реалізовані проєкти, виконання зобов’язань, локацію та перспективи розвитку комплексу.

Один із девелоперів із тривалим досвідом роботи в Україні – "Інтергал-Буд". Компанія працює з 2003 року, реалізувала понад 117 проєктів загальною площею близько 4,9 млн кв. м. У її житлових комплексах мешкають більш ніж 35 тисяч родин. Портфель "Інтергал-Буд" охоплює житлові комплекси різних класів і комерційну нерухомість у Києві та області, Львові, Чернівцях та Житомирі.

Під час повномасштабного вторгнення компанія не зупинила будівництво, продовжила будувати й запускати нові проєкти. За цей час "Інтергал-Буд" збудував і ввів в експлуатацію 58 будинків.

Для інвесторів пропонується кілька форматів придбання житла та різні стратегії відповідно до бюджету, фінансових можливостей та інвестиційних цілей.

Готова нерухомість або інвестиція на етапі будівництва. Квартири в уже введених в експлуатацію будинках дають можливість одразу отримати право власності й не чекати, поки будинок добудують. А якщо купувати квартиру з ремонтом "під ключ" від забудовника, то одразу можна заселитись або здавати її в оренду й отримувати регулярний дохід. Інша стратегія – купівля квартири на старті продажів. На цьому етапі діють найвигідніші ціни, а в міру наближення будинку до введення в експлуатацію вартість нерухомості зростає. Це гарна можливість заробити на її капіталізації в середньостроковій перспективі.

Розтермінування від забудовника. "Інтергал-Буд" пропонує власні програми розтермінування терміном від 3 місяців до 5 років із першим внеском від 30%. Це дає змогу придбати нерухомість без необхідності одразу сплачувати всю вартість та розподілити фінансове навантаження на зручний термін.

Нерухомість за програмою "єОселя". Компанія є акредитованим партнером програми, яка передбачає іпотечне кредитування за ставками 3% або 7% річних. Це можливість придбати власну оселю з довгостроковим фінансуванням та розподілити витрати на придбання нерухомості в часі.

У світі, де фінансові ринки змінюються, а економічна невизначеність залишається високою, власна нерухомість – це не просто інвестиція, а основа фінансової впевненості, яка працює на добробут сьогодні та майбутнє наступних поколінь.

Готельний бізнес: інвестиційні апарт-готелі та котеджні комплекси

Готельна нерухомість в Україні поступово виходить за межі звичного формату "номер біля підйомника". Сьогодні це комплекси з власною концепцією, розвиненою інфраструктурою та різними сценаріями відпочинку. Апартаменти, котеджі серед лісу, SPA-простори, ресторани та сімейні зони формують повноцінний туристичний продукт, який може працювати протягом року.

Одна з особливостей такого формату – поєднання приватної власності з професійним готельним управлінням. Власник отримує нерухомість, якою може користуватися самостійно або передати оператору для роботи з туристами.

Ribas Hotels Group розвиває цю модель із 2014 року. Компанія працює з готелями різних категорій, апарт-комплексами та заміськими просторами. Загальний номерний фонд перевищує 1000 номерів, а географія діяльності охоплює Україну та міжнародні ринки.

Серед проєктів компанії – комплекси з різною концепцією.

Mélis Forest Hotel – флагманський проєкт Ribas Hotels Group у Яблуниці, поблизу Буковеля. П'ятизірковий готель, головна особливість якого – розташування серед карпатських смерек та інтеграція лісу в гостьовий досвід. Майже половина площі комплексу відведена під загальні простори. Проєкт передбачає 337 номерів, два видові ресторани, SPA з інфініті-басейном, конференц-зал і лижну кімнату. Перша черга комплексу вже працює.

Mandra Petrichor – заміський комплекс у селі Забуяння Київської області, приблизно за 50 хвилин від столиці. Його концепція побудована навколо відпочинку серед соснового лісу. У планах – 101 котедж, басейни, SPA, ресторан і конференц-простір. Перша черга вже працює. Наступні дві розвивають різні сценарії відпочинку: сімейний формат та Adult Only.

Mandra Morion – котеджне містечко на 20 будинків у Микуличині. Комплекс відкрився у червні 2024 року. Тут акцент зробили на камерному відпочинку серед карпатської природи: з басейном, ландшафтним дизайном, дитячим майданчиком і кафе для сніданків.

WOL Home Karpaty – комплекс із 234 приватних апартаментів у Поляниці, приблизно за 800 метрів від першого підйомника Буковеля. Його концепція передбачає гнучкість використання: власник може жити в апартаменті самостійно або передати його в управління Ribas Hotels Group. Такий формат поєднує приватний простір із готельним сервісом.

Що варто враховувати? Готельна нерухомість залежить від сезонності, туристичного попиту, витрат на утримання та якості операційного управління. Тому під час вибору об'єкта важливо оцінювати не лише його розташування й архітектуру, а й концепцію, інфраструктуру, фінансову модель та досвід команди, яка відповідатиме за роботу комплексу.