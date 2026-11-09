Кабмін закликали розробити програму компенсації воєнних втрат держмонополій через міжнародну допомогу

Провідні галузеві асоціації гірничо-металургійного комплексу, феросплавної, добувної, хімічної промисловості та виробників будматеріалів запропонували уряду запустити окрему програму міжнародної підтримки державних інфраструктурних монополій – АТ "Укрзалізниця", НЕК "Укренерго" та ТОВ "Оператор ГТС України". Відповідне звернення направили прем'єр-міністру Сергію Корецькому.

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Бізнес пропонує створити Програму підтримки інфраструктурної стійкості та конкурентоспроможності – Infrastructure Resilience and Competitiveness, або IRC, – за координації ЄБРР або іншої міжнародної фінансової інституції.

Ключова ідея полягає в тому, щоб воєнні втрати державних монополій компенсували не їхні клієнти через нове підвищення тарифів, а міжнародні партнери України.

У зверненні наголошується, що через російські удари по підприємствах, блокаду портів, окупацію територій і скорочення виробництва монополії втрачають обсяги послуг та доходи. Водночас значна частина їхніх витрат залишається фіксованою. У результаті ці витрати перекладаються на підприємства, які ще продовжують працювати.

"Тариф зростає, частина підприємств скорочує виробництво або зупиняється, обсяги падають ще більше, і монополія знову підвищує тариф", – йдеться у зверненні.

Щоб розірвати це замкнене коло, автори пропозиції закликають створити механізм цільової міжнародної підтримки, який покриватиме втрачені доходи УЗ, "Укренерго" та Оператора ГТС, спричинені війною та російськими атаками. Це дозволить монополіям продовжувати стабільну роботу без постійного збільшення тарифного навантаження на промисловість.

Окремою ключовою пропозицією є повернення тарифів державних природних монополій до рівня, який діяв станом на 1 січня 2026 року: його пропонують зафіксувати на весь період воєнного стану та ще на один рік після його завершення. Різницю між фактичними доходами монополій та необхідним рівнем фінансування пропонується компенсувати в межах програми IRC.

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У зверненні наголошується, що це має бути тимчасовий механізм: потреба у ньому зникне після відновлення нормальних обсягів перевезень, енергоспоживання та роботи інфраструктури.

Автори ініціативи просять уряд уже зараз розпочати переговори з Європейською комісією, ЄБРР, урядами країн-партнерів та іншими міжнародними фінансовими організаціями, щоб запустити програму IRC вже на початку наступного року.

Також пропонується вже у 2026 році визначити потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027-й та після цього скоригувати фінансові плани й тарифи "Укрзалізниці", "Укренерго" та Оператора ГТС.

Головні історії дня

У промислових асоціаціях наголошують: йдеться про пільги для бізнесу, а про компенсацію наслідків війни, які виникли не через ринкові фактори. Якщо ці витрати й надалі перекладати на промислових споживачів, держава ризикує втрачати виробництво, податкову базу, валютну виручку та підприємства, які сьогодні фактично фінансують роботу самих інфраструктурних монополій.