Іван Федоров ініціював перевірки щодо придбання дорогих автомобілів: буде введено мораторій

Голова Агентства відновлення Іван Федоров повідомив про запровадження мораторію на закупівлю преміальних автомобілів у всіх підпорядкованих установах.

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Рішення ухвалили після резонансу довкола придбання Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області. Федоров назвав таку закупівлю неприйнятною і подякував журналістам, які звернули увагу на ситуацію.

За його дорученням розпочалися перевірки підпорядкованих установ. Порушення у сфері закупівель виявили також у Харківській області.

За результатами перевірок автомобіль у Львівській області повернуть дилеру, а 4,26 млн грн – на рахунок. У Харківській області ще 6 листопада скасували тендер. Крім того, уже ухвалено відповідні кадрові рішення. "Преміальні авто – лише за власні кошти!" – наголосив Федоров.

Голова Агентства зазначив, що несе відповідальність за роботу всієї системи, а бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни.