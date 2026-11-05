ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиМеланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі: усі подробиці. ВідеоМеланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі: усі подробиці. ВідеоІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літрСерджіо Гор може замінити Рубіо на посаді держсекретаря США: що про нього відомоСерджіо Гор може замінити Рубіо на посаді держсекретаря США: що про нього відомо"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заяву"Я знову щасливий..." Ломаченко, який виїхав з України, порушив мовчання й зробив офіційну заявуІлюстрація - гроші, виплата.Зарплати цих фахівців в Україні сягають 85 тис. грн: кому готові платити майже 26 прожиткових мінімумівТри знаки зодіаку отримають багато грошей і вигідних пропозицій у листопаді: але не поспішайте робити вибірТри знаки зодіаку отримають багато грошей і вигідних пропозицій у листопаді: але не поспішайте робити вибірВоювали проти ЗСУ на боці Росії: в Україні покарали чотирьох зрадників з Донбасу і ХарковаВоювали проти ЗСУ на боці Росії: в Україні покарали чотирьох зрадників з Донбасу і ХарковаТікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповівТікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповівВ Кемеровській області РФ палає магістральний газопровід: пожежу видно за горизонт. ВідеоВ Кемеровській області РФ палає магістральний газопровід: пожежу видно за горизонт. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
300
ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі
Брухт є важливим ресурсом для української металургії. Джерело: Getty Images

Україна має зберігати максимальні обсяги металолому всередині країни та спрямовувати його на переробку вітчизняними підприємствами, а масштабне відкриття експорту можливе лише за наявності доведеного профіциту та повного економічного розрахунку. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

За його словами, брухт, який утворюється внаслідок списання та оновлення основних фондів "Укрзалізниці", є важливим ресурсом для української металургії.

"Кожна тонна брухту, перероблена всередині країни, – це внесок у збереження доданої вартості в українській економіці", – каже Щелкунов.

Внутрішня переробка підтримує робочі місця, зарплати, податкові надходження, транспортні та енергетичні платежі, суміжні виробництва, а готова металопродукція також формує експортну виручку, наголосив він.

Водночас Щелкунов не вважає сам експорт брухту проблемою. Ключове питання, за його словами, – за яких умов він відбувається і який економічний результат отримує Україна. Тому перед переглядом чинних обмежень держава має визначити реальні обсяги утворення брухту, потреби внутрішньої металургії, наявні запаси та підтвердити існування профіциту.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
42,9 т.
OBOZ.UA дізнався про нові зарплати міністрів: у кого і яка найбільша
42,9 т.
OBOZ.UA дізнався про нові зарплати міністрів: у кого і яка найбільша
Дарина ГерцеваДарина Герцева
24,0 т.
Нові злочини у справі "Карфаген": розкрито імена ще кількох фігурантів масштабної злочинної афери
24,0 т.
Нові злочини у справі "Карфаген": розкрито імена ще кількох фігурантів масштабної злочинної афери
Роман КостюченкоРоман Костюченко
8,5 т.
Старий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дорожче
8,5 т.
Старий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дорожче

Якщо уряд вирішить дозволити обмежений експорт через аукціони, стартова ціна, на думку Щелкунова, має становити не менше €80 за тонну. За квоти у 200 тис. тонн це може забезпечити близько €16 млн надходжень до бюджету.

Якщо ж стартова ціна буде нульовою, бюджет не отримає цих коштів, тоді як потенційний додатковий прибуток експортерів, за розрахунками, може сягнути €22,6 млн.

"Принципове питання полягає в тому, хто отримає економічний ефект від реалізації стратегічної сировини – обмежене коло експортерів чи також держава, бюджет і українська промисловість", – зазначив президент ICC Ukraine.

Окремої уваги, за словами Щелкунова, потребують транзитні та посередницькі операції через країни ЄС: держава має бачити кінцевого покупця, фактичну ціну товару, маршрут переміщення, ланцюг перепродажів та пов'язаних осіб. Це необхідно, щоб розуміти, де формується основна маржа і хто в результаті отримує дохід, зауважив експерт.

Він також наголосив, що наслідки експорту не можна оцінювати лише за митними платежами. Потрібно враховувати податки металургійних підприємств, зарплати, соціальні внески, платежі за енергію та логістику, а також валютну виручку від продажу готової продукції. Тому пріоритетом мають залишатися механізми, які забезпечать українські підприємства стратегічною сировиною, підтримають внутрішнє виробництво та дозволять зберігати додану вартість всередині країни.

"Теза про те, що відкриття експорту автоматично забезпечить додатковий заробіток бізнесу, не відповідає на головне запитання: скільки від цього заробить Україна?" – резюмував він.

Схожі теми
металобрухтметалметалургіяЕкспортУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!