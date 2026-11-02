Граничні ціни на ринку електроенергії можуть заблокувати частину імпорту під час зимового дефіциту, – Омельченко

У разі поглиблення дефіциту електроенергії Україна значною мірою залежатиме від імпорту з Європи, однак чинні цінові обмеження (прайс-кепи) можуть зробити такі поставки економічно невигідними.

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Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За оцінками Центру Разумкова, після жовтневих атак оптимістичний сценарій проходження зими з доступною генерацією на рівні 15,5 ГВт фактично втратив актуальність. За кризового сценарію доступна потужність може знизитися до 8 ГВт, і тоді особливо важливими стануть імпортні можливості України – до 2,5 ГВт.

"Тут дуже серйозно постає питання імпортних можливостей, які у нас до 2.5 ГВт. Але є проблема – прайскепи", – зазначив Омельченко.

За його словами, якщо взимку електроенергія у сусідніх країнах коштуватиме дорожче за українську цінову "стелю", технічно ресурс можна буде завезти, але комерційно така операція втратить сенс.

"Тому фізичні можливості для імпорту можуть бути, а от комерційні – ні. Бо ніхто не купуватиме собі у збиток", – пояснив Омельченко

Раніше експертка "ExPro Electricity" Дарʼя Орлова заявила, що цієї зими імпорт електроенергії з Європи може бути дуже дорогим через високі ціни у сусідніх країнах, тому прайс-кепи, ймовірно, доведеться переглядати, щоб цей ресурс міг надходити в Україну.